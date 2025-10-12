La visita de Silvio Rodríguez a Cristina Kirchner en San José 1111

La visita de Silvio Rodríguez en Argentina consolida un vínculo entre música, política y memoria. Tiene dos fechas.

Silvio Rodríguez visitó San José 1111. El cantautor cubano, que llegó a Argentina para brindar dos recitales en el Movistar Arena, fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio de Constitución. La reunión se volvió un episodio cultural y político.

Silvio Rodríguez y una visita inesperada La exmandataria destacó en sus redes la vigencia de su obra. Recordó cómo sus canciones marcaron a una generación y señaló la belleza de sus letras como faro de inspiración. En ese mismo mensaje aprovechó para trazar una comparación crítica con la reciente presentación de Javier Milei en el mismo estadio, asegurando que el músico cubano significaba un “acto de desagravio” para la música.

cristina-20silvio-20rodriguez Silvio Rodríguez no estuvo solo en esta visita. Llegó acompañado por su compañera Niurka González, flautista reconocida, y ambos compartieron una charla distendida con Cristina Kirchner. Según relató la expresidenta, el encuentro fue cálido, lleno de agradecimientos y guiños de afecto. El detalle de que ocurriera en San José 1111 reforzó el carácter simbólico de la cita.

El itinerario del trovador cubano también incluyó un paso por Moreno, donde fue distinguido con gestos de fuerte carga emotiva. Recibió el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo, emblema de memoria y lucha, y un guardapolvo con la inscripción “Maestro del pueblo”, otorgado por la intendenta Mariel Fernández. El acto reunió a vecinos y militantes culturales que vieron en Rodríguez a un referente que trasciende fronteras.