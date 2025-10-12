Katy Perry y el romance que nadie esperaba: las fotos hablan por sí solas

La historia de Katy Perry vuelve a ocupar titulares, esta vez con un protagonista inesperado. Romance confirmado.

Katy Perry rompió el silencio y confirmó lo que muchos sospechaban: su historia con Orlando Bloom llegó a su fin. La noticia sorprendió al público, pero más impactantes fueron las fotos recientes que muestran su romance junto a Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, en una velada que dejó al descubierto una inesperada complicidad.

Katy Perry y Justin Trudeau katy-perry-y-el-expolitico-canadiense-justin-trudeau- Katy Perry fue captada por el lente. La cena tuvo lugar en un exclusivo restaurante canadiense, donde ambos fueron retratados compartiendo risas y mariscos de lujo, acompañados de cócteles que añadieron un aire de intimidad al encuentro. Los testigos señalan que la conversación fluía sin interrupciones, generando un ambiente de cercanía que alimentó aún más las especulaciones de los medios.

Aunque aquella primera salida fue interpretada como una simple coincidencia, las dudas quedaron despejadas con la publicación de nuevas fotografías. El medio británico Daily Mail difundió imágenes en las que la cantante y el político aparecen besándose apasionadamente a bordo de un yate en California, dejando claro que lo suyo no era solo amistad.