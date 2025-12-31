La Tierra acaba de recibir un mensaje de la NASA desde 218 millones de millas de distancia

Se ha establecido un nuevo récord para la NASA que transforma la comunicación mediante láser en el espacio.

La Tierra acaba de recibir un mensaje desde una distancia que creíamos posible solo en las películas de ficción. Sin embargo, la NASA dio una sorpresa y confirmó el éxito de una operación que espera cambiar para siempre la comunicación espacial por láser.

En 2024, la agencia transmitió un mensaje mediante láser infrarrojo a la Tierra desde una distancia de 494 millones de kilómetros o 218 millones de millas. Para dimensionar esta hazaña, esta distancia representa más del doble de distancia promedio entre la Tierra y Marte y más de 1285 veces la distancia a la Luna.

NASA La NASA confirmó un hecho histórico. Shutterstock La historia detrás de este mensaje La nave fue lanzada al espacio en 2023 y emitió el último comunicado a la Tierra a más de 218 millones de millas. A partir de ahora, la misión de esta nave es llegar al cinturón de asteroides utilizando comunicaciones de radio más estándar para transmitir datos científicos a la comunidad de investigadores.

El Secretario de Transporte de EEUU y Administrador Interino de la NASA, Sean Duffy, explicó que Estados Unidos está invirtiendo en tecnologías de comunicación espacial láser con el objetivo de transmitir videos de alta definición y así obtener una imagen clara de todo lo que nos rodea a más de millones de kilómetros.