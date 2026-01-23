La tendencia de verano que no pasa de moda en la playa: el collar de caracoles

Verano y accesorios: el collar de caracoles vuelve a ser tendencia en la playa, un clásico que nunca pasa de moda.

Un clásico que conecta moda y naturaleza en la temporada de verano. Foto: Shutterstock

En cada temporada de verano, las playas se llenan de accesorios que marcan estilo. Entre ellos, el clásico collar de caracoles sigue siendo protagonista: un complemento que nunca pasa de moda y que combina perfectamente con la frescura del mar y la onda relajada de las vacaciones.

Un accesorio con historia El collar de caracoles no es solo un adorno: tiene raíces culturales que lo vinculan con tradiciones costeras y artesanales. Desde hace décadas, se convirtió en un símbolo de verano y libertad, asociado al espíritu bohemio y playero.