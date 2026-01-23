Presenta:

La tendencia de verano que no pasa de moda en la playa: el collar de caracoles

Verano y accesorios: el collar de caracoles vuelve a ser tendencia en la playa, un clásico que nunca pasa de moda.

Alejandro Llorente

Un clásico que conecta moda y naturaleza en la temporada de verano. Foto: Shutterstock

En cada temporada de verano, las playas se llenan de accesorios que marcan estilo. Entre ellos, el clásico collar de caracoles sigue siendo protagonista: un complemento que nunca pasa de moda y que combina perfectamente con la frescura del mar y la onda relajada de las vacaciones.

Un accesorio con historia

El collar de caracoles no es solo un adorno: tiene raíces culturales que lo vinculan con tradiciones costeras y artesanales. Desde hace décadas, se convirtió en un símbolo de verano y libertad, asociado al espíritu bohemio y playero.

Por qué sigue vigente

  • Versatilidad: se adapta a distintos estilos, desde looks casuales hasta outfits más sofisticados.

  • Naturalidad: aporta un toque orgánico y fresco, ideal para combinar con vestidos livianos, bikinis o camisas de lino.

  • Tendencia atemporal: cada año regresa como un “must” en la moda de playa, sin importar las modas pasajeras.

shutterstock_2484508727
El collar de caracoles es el detalle que completa cualquier outfit de vacaciones. Foto: Shutterstock

Cómo usarlo este verano

  • Con un vestido blanco o estampado floral para un look romántico.

  • Con bikini y pareo para un estilo relajado y auténtico.

  • Con camisas abiertas y shorts de jean para un aire boho chic.

  • En capas, mezclado con otros collares, para un toque moderno.

El detalle que nunca falla

El collar de caracoles es más que un accesorio: es un guiño al verano eterno, a la conexión con la naturaleza y al disfrute de la playa. Por eso, sigue siendo la tendencia que no pasa de moda y que cada temporada vuelve a conquistar a turistas y locales.

