La tendencia de verano que no pasa de moda en la playa: el collar de caracoles
Verano y accesorios: el collar de caracoles vuelve a ser tendencia en la playa, un clásico que nunca pasa de moda.
En cada temporada de verano, las playas se llenan de accesorios que marcan estilo. Entre ellos, el clásico collar de caracoles sigue siendo protagonista: un complemento que nunca pasa de moda y que combina perfectamente con la frescura del mar y la onda relajada de las vacaciones.
Un accesorio con historia
El collar de caracoles no es solo un adorno: tiene raíces culturales que lo vinculan con tradiciones costeras y artesanales. Desde hace décadas, se convirtió en un símbolo de verano y libertad, asociado al espíritu bohemio y playero.
Te Podría Interesar
Por qué sigue vigente
-
Versatilidad: se adapta a distintos estilos, desde looks casuales hasta outfits más sofisticados.
Naturalidad: aporta un toque orgánico y fresco, ideal para combinar con vestidos livianos, bikinis o camisas de lino.
Tendencia atemporal: cada año regresa como un “must” en la moda de playa, sin importar las modas pasajeras.
Cómo usarlo este verano
-
Con un vestido blanco o estampado floral para un look romántico.
Con bikini y pareo para un estilo relajado y auténtico.
Con camisas abiertas y shorts de jean para un aire boho chic.
En capas, mezclado con otros collares, para un toque moderno.
El detalle que nunca falla
El collar de caracoles es más que un accesorio: es un guiño al verano eterno, a la conexión con la naturaleza y al disfrute de la playa. Por eso, sigue siendo la tendencia que no pasa de moda y que cada temporada vuelve a conquistar a turistas y locales.