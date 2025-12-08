La rutina con un ejercicio que es ideal para quienes tienen agendas apretadas

Un entrenamiento rápido pero efectivo es posible. Te contamos los detalles para planificar tu rutina y notar resultados.

La combinación de ejercicios con una buena alimentación es clave para mejorar tu salud. Foto: Archivo

Caminar es el ejercicio que se adapta a cualquier rutina de entrenamiento y no pone en riesgo las articulaciones. Muchos escogen sumar pasos a su vida porque ayuda a bajar de peso y fortalecer las piernas. Pero lo que pocos saben es que se necesitan al menos 3,2 kilómetros por día para obtener todos los beneficios de este movimiento.

Esta distancia es alcanzable para la mayoría de niveles de dificultad y se puede realizar caminando o trotando. A un ritmo relajado, la distancia se completa en aproximadamente 60 minutos, pero a un ritmo moderado y cómodo, se reduce a 40 o 50 minutos. Aunque con un paso rápido, el recorrido dura aproximadamente entre 30 y 35 minutos.

Todo lo que debes saber sobre caminar Las calorías que se queman dependen del peso corporal y de la velocidad que se camina. Por lo general, en este trayecto se queman alrededor de 160 0 200 calorías a un ritmo cómodo. Sin embargo, si alguien pesa más o realiza el recorrido es cuesta arriba, las calorías quemadas aumentarán.

Uno de los factores que afecta el tiempo y la quema de calorías es el nivel de condición física. Las personas que caminan regularmente o tienen los músculos más fuertes en las piernas, suelen mantener un ritmo más rápido y constante, mientras que el que recién empieza se mueve más lento y quizás necesita un descanso.