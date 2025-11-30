El ejercicio más potente para tu corazón y no es caminar

Sube tus pulsaciones. Cómo ganar 6 veces más salud en un minuto con este ejercicio. El estímulo que transforma tu corazón.

Menos tiempo, mayor ganancia para la salud. Una investigación reciente publicada en Nature Communications confirmó un dato revelador. El ejercicio de alta intensidad resulta hasta seis veces más efectivo que solo caminar. Esto ayuda a reducir el peligro de desarrollar complicaciones del corazón.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjd182rx25eo Las sentadillas son un buen ejercicio no solo para las rodillas. Getty Images El estudio analizó los registros de actividad física de 73.485 personas adultas en el Reino Unido. Se comparó el efecto de distintos niveles de intensidad en la salud a largo plazo. Los resultados ofrecen una guía clara para optimizar el tiempo de entrenamiento.

Las conclusiones fueron claras: un solo minuto de actividad vigorosa genera un impacto notable. Este minuto equivale a seis minutos de ejercicio moderado, como sería un simple caminar rápido. El corazón recibe un beneficio acelerado.

Intensidad = más beneficios para el corazón en menor tiempo Para lograr el mismo impacto que da un minuto intenso, se necesita una actividad seis veces más larga. Por ejemplo, solo diez minutos de entrenamiento vigoroso son iguales a sesenta minutos de caminata rápida. La eficiencia del tiempo es asombrosa.

natacion adultos piletas nadar calor (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Caminar ayuda, pero demanda mayor compromiso de tiempo Existen muchos ejemplos de este tipo de actividad que se considera vigorosa. Natación a ritmo alto es una de las opciones disponibles. Subir pendientes caminando a paso veloz también cuenta como actividad intensa.