La rutina con 5 ejercicios para fortalecer los glúteos sin peso, en casa y perfecta para principiantes

Tonificar los glúteos es esencial para mantener la movilidad, el rendimiento de la vida diaria y reducir el riesgo de lesiones.

Los glúteos son el músculo más grande del cuerpo y su fuerza es crucial para estabilizar las caderas y sostener la espalda baja, lo que ayuda a moverse mejor y evitar el dolor. La buena noticia es que existe una rutina con 5 ejercicios que no necesitan peso y que puedes hacer en casa a tu ritmo.

Si eres principiante puedes elegir 3 ejercicios y realizarás 3 series de 8 a 12 repeticiones, con 30 segundos de descanso entre cada serie para recuperar el músculo. Y si puedes hacer más de 12 repeticiones con tu peso actual, es hora de aumentar el peso para un mayor desafío.

La rutina para hacer en casa Las patadas de glúteos son fundamentales para tonificar. Para hacerlo tienes que estar en posición de cuadrupedia. Mientras mantienes el cuerpo contraído, tienes que llevar la pierna derecha hacia atrás hasta que esté nivelada con la columna. Resiste en esa posición unos segundos y vuelve la pierna lentamente hasta la posición inicial.

Los ejercicios perfectos para tus glúteos Foto: Archivo. Ejercita tus glúteos con esta rutina. Archivo. La sentadilla búlgara también es clave para mejorar la fuerza de tu glúteo. Este ejercicio consiste en pararse con un pie y apoyar el otro sobre una plataforma, como una silla o escalón. Luego flexiona la rodilla derecha, extendiendo la pierna izquierda hacia abajo hasta que la rodilla esté a centímetros del suelo, manteniendo los brazos al frente para no perder el equilibrio. Regresa lentamente a la posición inicial y cuando completes todas las repeticiones, cambia de lado.

La almeja es excelente para trabajar el glúteo medio y menor. Para hacerlo tienes que acostarte de lado con las piernas juntas y las rodillas dobladas en un ángulo de 45 grados. Utiliza ambos brazos para apoyarte en el suelo y mantener el equilibrio. Luego levanta la rodilla sin mover la cadera o la pelvis, manteniendo la parte inferior de la pierna en el suelo. Haz una pausa y luego regresa a la posición inicial.