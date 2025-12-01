Los 4 ejercicios para fortalecer la rodilla que no necesitan peso y se puede hacer en casa

Esta rutina te ayuda a rendir mejor en tus entrenamientos y evitar lesiones. Te damos todos los detalles para cuidarte.

Pocos lo saben, pero una rodilla fuerte es clave para alcanzar cualquier objetivo fitness y mejorar tu rendimiento en actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantar cosas del suelo. Es importante que fortalezcas los músculos que están alrededor de la rodilla para conservar su estabilidad y fuerza, por eso te recomendamos esta rutina con ejercicios sencillos.

El medio levantamiento turco es efectivo porque fortalece los tres músculos que rodean la rodilla: isquiotibiales, cuádriceps y aductores. Para hacerlo tienes que acostarte boca arriba con la pierna y el brazo derecho estirados y flexionar la pierna izquierda a 45°. El brazo izquierdo tiene que estar estirado hacia arriba y con la mano derecha debes empujar el cuerpo hacia arriba.

Otros ejercicios para fortalecer la rodilla La sentadilla isométrica reduce la presión sobre la rodilla y fortalece los cuádriceps, los isquiotibiales y los aductores. En este ejercicio tienes que colocarte con los pies separados al ancho de los hombros, las manos entrelazadas y la mirada al frente. Lleva las caderas hacia abajo y detente cuando los muslos estén casi en paralelo al suelo. Mantén la posición durante algunos segundos y vuelve lentamente hacia la posición.

El buenos días es un ejercicio que te ayudará a fortalecer varios músculos como la espalda y el abdomen, lo que es fundamental para mantener la columna vertebral estable y lograr un mejor equilibrio. Inicia con los pies separados al ancho de hombros manteniendo las rodillas ligeramente flexionadas y el torso recto. Inclínate lentamente hacia adelante mientras llevas las caderas hacia atrás hasta que el pecho quede paralelo al suelo. Luego vuelve a la posición inicial.