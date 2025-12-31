La rutina con 4 ejercicios para reducir la grasa de la cintura y tonificar el abdomen

Te llevará pocos minutos y se pueden hacer en casa porque no necesitan equipo extra.

Tonificar la cintura y el abdomen parece un desafío imposible, sin embargo hay una rutina con 5 ejercicios que promete trabajar al máximo ambas zonas, quemar calorías y evitar la flacidez. Se puede hacer en casa y se adapta al nivel físico de cualquier persona.

Un plus de esta rutina es que te ayudará fortalecer la zona central optimizando la función corporal mediante el desarrollo de la musculatura profunda. Un abdomen fortalecido mejora la postura, evita dolores de espalda, trabaja la coordinación y aumenta el rendimiento en otras actividades.

Deaths bugs: se recomienda repetir 2 o 3 series de 20 o 30 repeticiones de cada lado porque fortalece el core profundo. Se hace acostado boca arriba, con brazos extendidos hacia el techo y piernas en ángulo de 90°, bajando alternadamente un brazo y la pierna contraria.

Abdominales McGill: comienza acostado hacia arriba, con una pierna flexionada y la otra extendida. Coloca las manos en la zona lumbar y eleva suavemente la cabeza, los hombros y la parte superior de la espalda. Aquí se aconseja realizar 2 o 3 series de 15 repeticiones por lado.

La rutina de ejercicio para marcar cintura y abdomen Foto: Unsplash La rutina de ejercicio para marcar cintura y abdomen . Unsplash Plancha: recuerda colocar los codos debajo de los hombros y mantener estiradas las rodillas. Es importante que el core esté activo durante todo el movimiento para fortalecer la zona. Este ejercicio no se realiza por repeticiones si no por segundos. Realiza la plancha durante 40 segundos y repítelo 3 veces.