La rutina de 3 ejercicio de pilates para tener el abdomen plano y deshinchado en las fiestas

La hinchazón abdominal puede ser un verdadero problema, sin embargo existe un entrenamiento express que se adapta a todos los niveles y no necesita materiales.

En los ejercicios isométricos, las posturas se mantienen durante un mínimo de 30 segundos.

Una rutina de ejercicios enfocados en mejorar la circulación y tonificar el abdomen es clave para deshinchar esa zona. Con las fiestas ingerimos una gran cantidad de alimentos altos en calorías, lo que genera malestar en el sistema digestivo, aunque no lo parezca.

Pero hemos descubierto una rutina de solo 3 ejercicios que ayuda a eliminar esas sustancias incómodas del estómago. Se trata de movimientos suaves, inspirados en el pilates, que buscan aumentar el control entre cuerpo y mente, ayudando a aliviar el estrés y las articulaciones.

Rodillas hacia adentro (20 repeticiones). Primero siéntate en el suelo con las palmas apoyadas detrás y estira las piernas. Lleva las rodillas hacia el pecho y vuelve a extenderlas. Controla el movimiento para no balancear el torso o tirar del cuello. Todo el movimiento nace del abdomen y sin descanso tienes que pasar al siguiente ejercicio.

Las escaladoras lentas (45 segundos). En posición de plancha, lleva una rodilla hacia el pecho y estírala completamente antes de cambiar a la otra pierna. Gira levemente el tronco para enfocar el trabajo en el abdomen. Ten en cuenta que no debes hundir la cadera o elevar demasiado el glúteo.