La rutina de pilates con 2 ejercicios que protegen la espalda y mejoran la postura en casa
Repite esta rutina y recupera tu espalda flexible sin tensiones. Te contamos los secretos para eliminar dolores.
El dolor de espalda afecta a miles de personas y hay un método que lo elimina. Se trata del pilates, la disciplina que ha ganado popularidad en el último tiempo porque corrige la postura y relaja los músculos. Con una correcta rutina, el pilates hace que el dolor desaparezca en semanas.
La serie de ejercicios que vamos a compartir a continuación es efectiva porque trabaja la musculatura profunda y que los ejercicios tradicionales no logran tonificar. Esta parte del cuerpo es esencial porque estabiliza las articulaciones y trabaja sobre la estructura corporal, mejorando los movimientos cotidianos.
La rutina que no te puedes perder
El primer ejercicio es levantar la pierna a 90 grados. Primero tienes que acostarte sobre una colchoneta y apoyar la planta de los pies, flexionando las rodillas. Mantén el abdomen contraído y sube una pierna formando un ángulo de 90 grados todo el tiempo. Baja lentamente. Luego repite el movimiento con la otra pierna.
El siguiente movimiento se llama rodar abajo y consiste en sentarte con los pies apoyados en una colchoneta. Intenta que los glúteos estén lo más cerca posible de los talones y agarra la cara posterior de los muslos. Inhalando lleva tu espalda hacia atrás lentamente, apoyando vértebra por vértebra en el suelo. Vuelve exhalando y despegando cada vértebra despacio.
Se recomienda repetir esta rutina dos veces por semana para que el progreso sea más rápido, luego puedes agregar más días para corregir la postura. Lo más importante es la constancia y la calidad de cada movimiento. Recuerda que el pilates busca un trabajo de baja intensidad pero efectivo.