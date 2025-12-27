La rutina de pilates con 2 ejercicios que protegen la espalda y mejoran la postura en casa

Repite esta rutina y recupera tu espalda flexible sin tensiones. Te contamos los secretos para eliminar dolores.

El ejercicio de pilates que no puede faltar en tu entrenamiento Foto: Depositfiles

El dolor de espalda afecta a miles de personas y hay un método que lo elimina. Se trata del pilates, la disciplina que ha ganado popularidad en el último tiempo porque corrige la postura y relaja los músculos. Con una correcta rutina, el pilates hace que el dolor desaparezca en semanas.

La serie de ejercicios que vamos a compartir a continuación es efectiva porque trabaja la musculatura profunda y que los ejercicios tradicionales no logran tonificar. Esta parte del cuerpo es esencial porque estabiliza las articulaciones y trabaja sobre la estructura corporal, mejorando los movimientos cotidianos.

Pilates en casa perfecto para reducir la cintura. Foto: Shutterstock La rutina que calma los dolores y se puede hacer en casa. Shutterstock La rutina que no te puedes perder El primer ejercicio es levantar la pierna a 90 grados. Primero tienes que acostarte sobre una colchoneta y apoyar la planta de los pies, flexionando las rodillas. Mantén el abdomen contraído y sube una pierna formando un ángulo de 90 grados todo el tiempo. Baja lentamente. Luego repite el movimiento con la otra pierna.

El siguiente movimiento se llama rodar abajo y consiste en sentarte con los pies apoyados en una colchoneta. Intenta que los glúteos estén lo más cerca posible de los talones y agarra la cara posterior de los muslos. Inhalando lleva tu espalda hacia atrás lentamente, apoyando vértebra por vértebra en el suelo. Vuelve exhalando y despegando cada vértebra despacio.