La rutina con solo 3 ejercicios sencillos que todos los mayores de 50 pueden hacer en casa

La edad cambia la forma de entrenar y moverte en la cotidianeidad. Por eso te compartimos una rutina sencilla para mantener tus músculos activos.

Entrenar en la adultez es clave para mantener energía, composición corporal, densidad ósea y recuperación. Es probable que la rutina que hacías años atrás ya no dé los mismos resultados. Sin embargo, no hay de qué preocuparse ya que el entrenamiento corto que te presentamos a continuación promete mantenerte en forma y mejorar todos tus movimientos.

Si nunca has hecho ejercicio, no tienes de qué preocuparte. Solo te tomará pocos minutos porque son 3 movimientos que tienes que repetir 12 veces por 3 rondas. Prioriza la calidad antes que la velocidad ya que te ayudará a ganar fuerza, mejorar la estabilidad y reducir el estrés.

Mantener el cuerpo en movimiento es clave para no perder fuerza. Getty Images La rutina que tienes que repetir Los steps outs (hacer un toque lateral con las rodillas flexionadas) trabaja caderas, cuádriceps, glúteos y equilibrio. Es ideal para activar las piernas sin impacto. Tienes que empezar de pie con los pies al ancho de las caderas con las rodillas ligeramente flexionadas. Luego da un paso amplio hacia la derecha y vuelve al centro. Repite lo mismo con el otro lado.

El push up de tríceps es perfecto para mantener los brazos y la espalda activos. Si eres principiante puedes colocarte frente a una pared y colocar los brazos un poco más abajo de la altura de tus hombros. Flexiona llevando los codos hacia atrás y vuelve despacio a la posición inicial. Si eres avanzado puedes hacer una flexión de tríceps en el suelo.