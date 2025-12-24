Cómo tonificar el cuerpo con 4 ejercicios inspirados en una rutina de pilates

Una forma suave, fácil y agradable para tonificar y cuidar el cuerpo. La prueba de que el pilates en casa ofrece grandes resultados.

Tenemos la solución para quienes piensan que las mancuernas no son lo suyo y no quieren entrenar durante horas. Hemos encontrado una rutina inspirada en pilates con ejercicios que no necesitan más que el propio peso corporal y que ayuda a mejorar la postura mientras tonificas.

El pilates ayuda a calmar el estrés, dolores musculares y la hinchazón abdominal. Los ejercicios que te vamos a mostrar a continuación están pensados para que cualquier persona los realice en la comodidad de su hogar con música relajante para ambientar la práctica.

La rutina apta para hacer en casa El primer ejercicio es la elevación pélvica que tiene como objetivo estabilizar la pelvis, trabajar la cara interior de los muslos y los glúteos. Para hacerlo tienes que tumbarte sobre la espalda apoyando los pies en el suelo con las rodillas dobladas. Eleva las caderas y mantén la posición 3 o 4 segundos. Luego baja lentamente.

ejercicio (1) Una rutina pensada para todos los niveles. Archivo. Otro movimiento es conocido como tirar de la pierna hacia abajo. Con este ejercicio se busca fortalecer el centro de energía, la espalda, los hombros y los glúteos, mientras estiras las pantorrillas y el tendón de Aquiles. Para hacerlo tienes que colocarte en posición de plancha y elevar una pierna manteniéndola arriba durante 5 segundos.

Las flexiones ayudan a tonificar los brazos, los hombros y el pecho. En este ejercicio es fundamental la técnica. El primer paso es colocarse en posición de plancha, con los brazos debajo de los hombros y las piernas estiradas. Baja el pecho lentamente hasta casi tocar el suelo y vuelve a la posición inicial.