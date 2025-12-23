La rutina de 4 ejercicios para marcar el abdomen que están inspirados en pilates y se hacen de pie

El Pilates se ha convertido en una tendencia dentro del mundo del entrenamiento ya que fortalece los músculos sin ejercicios de alto impacto y que ponen en riesgo tus articulaciones. La mayoría de rutinas se centran en movimientos pequeños y precisos, que requieren de una respiración controlada.

Lo que hace que el pilates sea tan efectivo para marcar el abdomen es que trabaja los músculos profundos que cruzan el torso. Estos actúan como una faja natural, proporcionando un soporte crucial para mantener una buena postura y realizar actividades cotidianas sin problemas.

Otro punto a destacar es que la mayoría de ejercicios para abdomen se realizan únicamente con el peso corporal, y algunos no necesitan que te tumbes sobre una colchoneta en el suelo. Esto lo hace perfecto para todos los niveles de condición física, incluídos los principiantes.

La rutina que te presentamos solo tiene 4 ejercicios y se pueden completar en muy poco tiempo, por lo que es perfecta para esos días con muchas cosas en la agenda pero que no quieres dejar de lado tu entrenamiento. Recuerda que cada ejercicio se debe repetir 12 veces y se deben hacer de forma controlada.

El ejercicio de pilates que no puede faltar en tu entrenamiento Foto: Depositfiles

El primero consiste en colocarse de pie y estirar la mano izquierda hacia arriba. Luego eleva la rodilla izquierda mientras que bajas tu codo para realizar un pequeño toque. Repite lo mismo del otro lado.

El ejercicio de pilates perfecto para ti Foto: Archivo Tonifica los músculos profundos de tu abdomen. Archivo.

Para el equilibrio con una sola pierna tienes que ponerte de pie y mientras levantas la rodilla derecha, gira los hombros hacia la derecha, extendiendo el brazo derecho hacia atrás. Mantén el core activado.

La estocada lateral comienza con los pies muy separados. Desplázate hacia el lado izquierdo flexionando la rodilla izquierda mientras mantienes la pierna derecha estirada. Imagina que haces una sentadilla. Y empuja con tu pierna para volver a la posición inicial.

Los abdominales en bicicleta consisten en comenzar con los pies separados y las manos detrás de la cabeza. Primero eleva la rodilla izquierda e intenta tocarla con tu codo derecho. Vuelve a la posición inicial y repite lo mismo con la rodilla derecha y codo izquierdo.