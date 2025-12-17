La rutina para brazos inspirada en pilates que se deshace de las alas de murciélago y tonifica

Un entrenamiento corto pero efectivo con poco peso y que se puede hacer hasta 3 veces por semana.

Pilates es clave para cuando quieres tonificar pero sin aumentar el tamaño de los músculos. Esta disciplina se ha vuelto popular porque trabaja con el propio peso o con mancuernas livianas. La rutina que te vamos a recomendar a continuación incluye pesas o mancuernas pequeñas (1 o 2 kilos). No se recomiendan los pesos pesados porque el ejercicio pierde eficacia.

El primer ejercicio es servir el plato que fortalece hombros, brazos y espalda alta. Se simula servir un plato imaginario, moviendo los brazos de forma controlada, manteniendo el abdomen firme y los hombros bajos. El movimiento debe ser lento y consciente para trabajar la musculatura profunda.

El curl de bíceps martillo necesita de un agarre de mancuernas neutro (palmas enfrentadas) que luego se levantan hacia los hombros, sin mover los codos para trabajar los bíceps. Se puede realizar de pie o sentado, alternando con cada brazo o ambos a la vez. La clave es controlar la bajada para evitar balanceos.

La elevación lateral de hombros consiste en levantar las mancuernas a los lados hasta que tus brazos estén paralelos al suelo, manteniendo una ligera flexión en los codos y palmas hacia adentro, controlando el movimiento en todo momento, sin encoger los hombros ni usar un impulso.