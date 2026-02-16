La reina de los interiores: la planta que viste un ambiente como si fuera una producción de diseño

La planta no pasa inadvertida. En una casa, suele funcionar como ese elemento que ordena la escena y le da intención a un rincón. Tiene un aire tropical, pero sin resultar recargada. Encaja en espacios modernos, en livings clásicos y hasta en esquinas de estética minimalista, porque suma personalidad sin depender de accesorios extra.

Más que “una planta de interior”, se siente como un recurso decorativo vivo que acompaña y, al mismo tiempo, marca presencia.

Un diseño natural que parece hecho a mano Lo primero que atrapa es el dibujo del follaje. En lugar de un verde liso y predecible, aparecen trazos, franjas y figuras que recuerdan un trabajo artesanal. Hay variedades con combinaciones que van desde tonos profundos hasta matices plateados o incluso rosados, creando una textura visual distinta a la de otras especies domésticas. Esa riqueza convierte a la calathea en un punto de atención: basta con ubicarla en una repisa, junto a un sillón o en un pasillo luminoso para que el ambiente gane carácter.

La calathea también tiene un costado inesperado. En muchas versiones, la parte de atrás de las hojas guarda un color intenso, cercano al vino o al púrpura. Ese contraste no se ve todo el día, porque la Calathea cambia su postura al anochecer: levanta el follaje en un movimiento que se asemeja a un gesto de recogimiento, como si “cerrara” su forma. Ahí se revela el reverso oscuro y el efecto se vuelve teatral sin necesidad de nada más. Entre las más buscadas por ese juego cromático suelen mencionarse la makoyana y la ornata, precisamente por su combinación de patrones y por el impacto del envés.

Calathea orbifolia 3.jpg Shutterstock Humedad, luz filtrada y agua adecuada Para que conserve ese aspecto prolijo, el punto crítico no es el fertilizante ni la maceta: es el nivel de humedad del aire. Al venir de zonas tropicales, la calathea sufre cuando el ambiente se vuelve seco. El síntoma más común aparece en las puntas: se tornan marrones, se endurecen o se ven frágiles. La solución pasa por recrear un entorno más húmedo. Un humidificador ayuda, pero no es la única opción: también funciona agruparla con otras plantas o apoyar la maceta sobre un plato con piedras y agua, con la precaución de que la base no toque el líquido para evitar problemas en las raíces.