La Reina del Flow 3 está entre nosotros: cuándo y dónde ver los capítulos

El drama vuelve a subir. La Reina del Flow 3 llega con una nueva temporada y una historia alucinante.

Es oficial. La Reina del Flow volvió con su tercera temporada y reactivó la fiebre entre los fans. La historia retoma a Yeimy Montoya y Charly Flow con un estreno que marca agenda en la televisión y el streaming. Nuevos conflictos, saltos temporales y rivalidades prometen mantener la atención desde el primero de sus capítulos.

La Reina del Flow es tendencia La tercera temporada tuvo su estreno por la señal abierta de Caracol Televisión, donde se emitió el primer capítulo. Desde allí, la serie retoma su lugar como uno de los dramas musicales más vistos de la región. El resto de los episodios llegarán a Netflix de forma escalonada.

lareinadelflow3 Vuelve La Reina del Flow. Desde el 14 de enero de 2026 ya están disponibles los primeros 19 capítulos en la plataforma. Esta estrategia busca sostener el interés del público y extender la conversación en redes. La historia avanza con ritmo alto y escenas que marcan un nuevo punto de partida.

Los capítulos 20 al 40 se liberarán a partir del 9 de febrero de 2026. En esta parte, los conflictos personales y profesionales toman mayor peso. La trama se expande y suma tensiones que afectan tanto a los negocios como a los vínculos emocionales.

Los episodios finales, del 41 al 64, llegarán en marzo de 2026. La fecha exacta todavía no fue informada. Este último tramo promete cerrar los arcos abiertos y llevar a los personajes a decisiones que cambiarán su destino.