La poderosa rutina de fuerza que muchos adoptan a los 40

Cinco ejercicios que ayudan a no perder fuerza después de los 40. Una rutina de fuerza que gana seguidores y es simple.

Con esta rutina de ejercicios se podrá eliminar la flacidez de los brazos y piernas Foto: Archivo

El cuerpo pasa factura. Después de los 40, la fuerza disminuye y el músculo comienza a reducirse si no se trabaja. No sucede de golpe, pero el cambio se nota con el paso de los años. Mantener masa muscular con esta poderosa rutina te ayudará a sentirte a pleno.

Una rutina de fuerza simple, pero poderosa Aceptar este proceso marca la diferencia. A esta edad, entrenar fuerza es sostener movilidad, equilibrio y seguridad corporal. Las sentadillas es uno de los movimientos más efectivos. Colócate de pie frente a una silla firme, con los pies separados al ancho de las caderas. Flexiona las rodillas como si fueras a sentarte, roza el asiento y vuelve a subir. Este gesto fortalece piernas, glúteos y estabilidad general.

Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock Las flexiones en pared alivian la carga sobre hombros y muñecas. Apoya las manos en la pared a la altura del pecho y aleja los pies unos pasos. Dobla los brazos y acerca el torso, luego empuja hasta estirarlos. El pecho, los brazos y el tronco trabajan de forma controlada.

El puente de glúteos activa una zona olvidada con los años. Túmbate boca arriba sobre el suelo o una esterilla, con rodillas flexionadas y pies apoyados. Eleva las caderas y aprieta los glúteos durante uno o dos segundos. Baja sin prisa y repite el movimiento.

Puente de glúteos, importante para cuidar y fortalecer tu espalda (Shutterstock). Puente de glúteos, importante para cuidar y fortalecer tu espalda (Shutterstock). Las elevaciones laterales refuerzan hombros y postura. De pie, con brazos a los lados, eleva ambos brazos hasta la altura de los hombros y desciende despacio. No hace falta peso alto. El control del recorrido importa más que la carga utilizada.