La poderosa rutina de fuerza que muchos adoptan a los 40
Cinco ejercicios que ayudan a no perder fuerza después de los 40. Una rutina de fuerza que gana seguidores y es simple.
El cuerpo pasa factura. Después de los 40, la fuerza disminuye y el músculo comienza a reducirse si no se trabaja. No sucede de golpe, pero el cambio se nota con el paso de los años. Mantener masa muscular con esta poderosa rutina te ayudará a sentirte a pleno.
Una rutina de fuerza simple, pero poderosa
Aceptar este proceso marca la diferencia. A esta edad, entrenar fuerza es sostener movilidad, equilibrio y seguridad corporal. Las sentadillas es uno de los movimientos más efectivos. Colócate de pie frente a una silla firme, con los pies separados al ancho de las caderas. Flexiona las rodillas como si fueras a sentarte, roza el asiento y vuelve a subir. Este gesto fortalece piernas, glúteos y estabilidad general.
Las flexiones en pared alivian la carga sobre hombros y muñecas. Apoya las manos en la pared a la altura del pecho y aleja los pies unos pasos. Dobla los brazos y acerca el torso, luego empuja hasta estirarlos. El pecho, los brazos y el tronco trabajan de forma controlada.
El puente de glúteos activa una zona olvidada con los años. Túmbate boca arriba sobre el suelo o una esterilla, con rodillas flexionadas y pies apoyados. Eleva las caderas y aprieta los glúteos durante uno o dos segundos. Baja sin prisa y repite el movimiento.
Las elevaciones laterales refuerzan hombros y postura. De pie, con brazos a los lados, eleva ambos brazos hasta la altura de los hombros y desciende despacio. No hace falta peso alto. El control del recorrido importa más que la carga utilizada.
Las zancadas estáticas completan el trabajo de piernas. Da un paso largo hacia adelante y baja el cuerpo sin mover los pies. Mantén el torso erguido y cambia de pierna tras varias repeticiones. Este ejercicio ayuda a sostener equilibrio y fuerza funcional.