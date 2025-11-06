La playa de Brasil que la IA recomienda visitar y sorprende por su belleza natural

La IA eligió una playa de Brasil como una de las más hermosas del mundo por su entorno natural y sus aguas turquesas.

Las aguas cristalinas y la biodiversidad marina la vuelven una playa ideal para hacer snorkel y buceo. Foto: Shutterstock

Brasil es uno de los países más elegidos por los argentinos para disfrutar del verano y ahora una inteligencia artificial reveló cuál es la playa más recomendada para visitar en el país vecino. Se trata de Baía do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, un rincón que sorprende por su belleza natural y su ambiente casi intacto.

Un paraíso protegido recomendado por la inteligencia artificial Según explica la IA, Baía do Sancho es parte de un parque nacional marino, lo que significa que se encuentra dentro de un área protegida. Gracias a esto, mantiene su entorno salvaje y aguas cristalinas, ideales para nadar, bucear o hacer snorkel. Desde los acantilados que la rodean se pueden observar tortugas marinas, delfines y peces tropicales de todos los colores. Lo que lo hace un destino ideal para quienes disfrutan de la naturaleza.

shutterstock_2441723255 El acceso de la playa está limitado para cuidar su ecosistema, lo que la convierte en un paraíso casi virgen. Foto: Shutterstock La playa ha sido reconocida varias veces por medios internacionales como una de las mejores del mundo, no solo por su belleza, sino también por su tranquilidad y limpieza. Llegar hasta allí implica una caminata y descender por una escalera entre rocas, pero el esfuerzo vale la pena: el paisaje parece sacado de una postal.

Consejos para quienes quieran conocerla Al tratarse de una zona ecológica, el acceso está regulado. Los visitantes deben abonar una tasa ambiental y reservar con anticipación, ya que hay cupos limitados por día. Es recomendable llevar agua, protector solar y respetar las normas del parque para preservar el ecosistema.