El destino del nordeste de Brasil más barato: Salvador de Bahía y sus playas secretas
Con vuelos directos y tarifas hasta 30% más bajas, Salvador de Bahía se impone como la opción ideal para disfrutar de playa, cultura y buena relación precio-calidad.
En un verano donde los argentinos vuelven a mirar hacia Brasil, Salvador de Bahía aparece como la opción más accesible del nordeste. En esta nota te contamos sobre vuelos directos desde Buenos Aires y tarifas hasta 30% más bajas a través de Smiles Argentina.
Así, la capital bahiana se consolida como el destino ideal para quienes buscan playa, cultura y precios razonables en la temporada 2026.
Un destino que combina historia, ritmo y mar
Salvador no solo es la puerta de entrada al nordeste: es una experiencia en sí misma. Su centro histórico, el Pelourinho, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva la arquitectura colonial más colorida de Brasil y el pulso musical que define a la región.
Entre tambores, gastronomía bahiana y puestas de sol sobre la bahía de Todos los Santos, la ciudad ofrece ese equilibrio perfecto entre energía y descanso.
Pero lo que convierte a Salvador en una elección estratégica para este verano son sus playas cercanas, muchas de ellas fuera del radar del turismo masivo, accesibles por rutas y con precios mucho más bajos que los del litoral sur.
Los tesoros escondidos del Litoral Norte
A menos de una hora por la ruta Linha Verde, aparece Praia do Forte, un antiguo pueblo de pescadores reconvertido en santuario ecológico.
Sus playas son amplias, de aguas cálidas y arena blanca. Ahí funciona el Proyecto Tamar, que protege tortugas marinas y ofrece visitas educativas para grandes y chicos. Es una de las zonas preferidas por las familias por su ambiente seguro, su gastronomía y sus hoteles frente al mar con tarifas moderadas.
Un poco más adelante, Imbassaí se distingue por la fusión natural entre el río y el mar: se puede nadar, andar en kayak o simplemente caminar entre las dunas que cambian de color al atardecer.
Con posadas simples y bares sobre la arena, mantiene una atmósfera auténtica y relajada, ideal para quienes buscan desconectar sin gastar demasiado.
Más al norte, Itacimirim y Guarajuba sorprenden por sus aguas turquesas y su ambiente tranquilo.
Son destinos elegidos por los locales de Bahía para descansar lejos del ruido, con precios más bajos que en los balnearios de moda y una oferta gastronómica que mezcla moquecas caseras, jugos naturales y ese ritmo pausado tan característico del nordeste.
Y para los que buscan una experiencia distinta, Morro de São Paulo, accesible en ferry o lancha rápida desde Salvador, ofrece playas paradisíacas divididas por número (Primera, Segunda, Tercera) con posadas, caminatas al faro y vistas al atardecer que parecen pintadas.
Tarifas hasta 30% más baratas a Salvador de Bahía
Además de su belleza y diversidad, Salvador de Bahía tiene otro punto a favor: es el destino del nordeste con los pasajes más baratos.
A través de Smiles Argentina, los vuelos directos con GOL Líneas Aéreas se pueden conseguir desde 6.690 millas + USD 95 + tasas e impuestos, lo que deja un total de USD 191 finales, ya con todo incluido.
Todos los pasajes que se canjeen en Smiles de GOL, además incluyen 1 equipaje de mano más un carry-on de hasta 10 kilos. Lo que al final, permite hasta ahorrar más de 30 USD.
El sistema Smiles & Money USD permite pagar parte del vuelo con millas y parte con dólares, una opción que reduce hasta más de 30% el costo total frente a otras plataformas. Quienes no tengan millas pueden comprarlas con la promoción vigente (desde $2,98 cada una) o suscribirse al Club Smiles, que ofrece millas mensuales y beneficios exclusivos.
Las tarifas están disponibles para enero, febrero y marzo de 2026, en plena temporada alta.
¿Cómo aprovechar hasta 30% menos a Salvador de Bahía paso a paso?
-
Ingresar a Smiles.com.ar: Entrar al sitio oficial de Smiles Argentina y acceder con el usuario o crear una cuenta si todavía no se tiene una.
Suscribirse al Club Smiles: Existen distintos planes desde $4.810 por mes. Ser parte del Club permite sumar millas todos los meses y acceder a descuentos exclusivos en pasajes aéreos, además de promociones especiales y prioridad en las ofertas.
Comprar millas con promoción: Si no se dispone de millas suficientes, se pueden comprar desde la cuenta. Con la promoción vigente de hasta 350% de millas bonus, el valor final de cada milla queda desde $2,98. Por ejemplo, al comprar 2.000 millas, se recibirán 9.000 en total.
Buscar el vuelo a Salvador de Bahía: En el home del sitio de Smiles, ingresar el origen “Buenos Aires”, el destino “Salvador de Bahía” y la fecha deseada. Luego seleccionar la tarifa Smiles & Money USD (en la parte superior derecha) y continuar con la compra.
-
Abonar la parte en dólares: La porción del pasaje correspondiente a dólares, tasas e impuestos debe pagarse con una tarjeta de débito Visa asociada a una cuenta en dólares.
Para los que todavía no definieron fechas, la herramienta Viaje Fácil permite reservar hoy, congelando el valor del pasaje en millas o millas más pesos, y pagar hasta 60 días antes de viajar, asegurando la tarifa sin preocuparse por aumentos o falta de disponibilidad.
Entre el encanto colonial de Salvador, las playas tranquilas del litoral norte y la posibilidad de pagar menos gracias a la combinación de millas y dólares, Bahía se consolida como el destino más conveniente del nordeste.
Una propuesta que permite vivir el verano brasileño con la misma intensidad de siempre, pero con una planificación más inteligente: reservar antes, pagar menos y disfrutar más.
