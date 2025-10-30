El destino del nordeste de Brasil más barato: Salvador de Bahía y sus playas secretas

En un verano donde los argentinos vuelven a mirar hacia Brasil , Salvador de Bahía aparece como la opción más accesible del nordeste . En esta nota te contamos sobre vuelos directos desde Buenos Aires y tarifas hasta 30% más bajas a través de Smiles Argentina .

Así, la capital bahiana se consolida como el destino ideal para quienes buscan playa , cultura y precios razonables en la temporada 2026.

Salvador no solo es la puerta de entrada al nordeste: es una experiencia en sí misma. Su centro histórico, el Pelourinho , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva la arquitectura colonial más colorida de Brasil y el pulso musical que define a la región.

Entre tambores, gastronomía bahiana y puestas de sol sobre la bahía de Todos los Santos, la ciudad ofrece ese equilibrio perfecto entre energía y descanso.

Pero lo que convierte a Salvador en una elección estratégica para este verano son sus playas cercanas, muchas de ellas fuera del radar del turismo masivo, accesibles por rutas y con precios mucho más bajos que los del litoral sur.

Los tesoros escondidos del Litoral Norte

A menos de una hora por la ruta Linha Verde, aparece Praia do Forte, un antiguo pueblo de pescadores reconvertido en santuario ecológico.

Salvador de bahía Praia do Forte, Bahía, Brasil

Sus playas son amplias, de aguas cálidas y arena blanca. Ahí funciona el Proyecto Tamar, que protege tortugas marinas y ofrece visitas educativas para grandes y chicos. Es una de las zonas preferidas por las familias por su ambiente seguro, su gastronomía y sus hoteles frente al mar con tarifas moderadas.

Un poco más adelante, Imbassaí se distingue por la fusión natural entre el río y el mar: se puede nadar, andar en kayak o simplemente caminar entre las dunas que cambian de color al atardecer.

Con posadas simples y bares sobre la arena, mantiene una atmósfera auténtica y relajada, ideal para quienes buscan desconectar sin gastar demasiado.

Más al norte, Itacimirim y Guarajuba sorprenden por sus aguas turquesas y su ambiente tranquilo.

Son destinos elegidos por los locales de Bahía para descansar lejos del ruido, con precios más bajos que en los balnearios de moda y una oferta gastronómica que mezcla moquecas caseras, jugos naturales y ese ritmo pausado tan característico del nordeste.

Y para los que buscan una experiencia distinta, Morro de São Paulo, accesible en ferry o lancha rápida desde Salvador, ofrece playas paradisíacas divididas por número (Primera, Segunda, Tercera) con posadas, caminatas al faro y vistas al atardecer que parecen pintadas.

Tarifas hasta 30% más baratas a Salvador de Bahía

Además de su belleza y diversidad, Salvador de Bahía tiene otro punto a favor: es el destino del nordeste con los pasajes más baratos.

A través de Smiles Argentina , los vuelos directos con GOL Líneas Aéreas se pueden conseguir desde 6.690 millas + USD 95 + tasas e impuestos, lo que deja un total de USD 191 finales , ya con todo incluido.

Todos los pasajes que se canjeen en Smiles de GOL, además incluyen 1 equipaje de mano más un carry-on de hasta 10 kilos. Lo que al final, permite hasta ahorrar más de 30 USD.

Tarifa Salvador de Bahía

El sistema Smiles & Money USD permite pagar parte del vuelo con millas y parte con dólares, una opción que reduce hasta más de 30% el costo total frente a otras plataformas. Quienes no tengan millas pueden comprarlas con la promoción vigente (desde $2,98 cada una) o suscribirse al Club Smiles, que ofrece millas mensuales y beneficios exclusivos.

Las tarifas están disponibles para enero, febrero y marzo de 2026, en plena temporada alta.

¿Cómo aprovechar hasta 30% menos a Salvador de Bahía paso a paso?