La Justicia de Brasil pide a Río de Janeiro explicaciones sobre el operativo policial

El Supremo de Brasil solicita al gobernador de Río de Janeiro que explique por qué se desarrolló el operativo policial que terminó con 132 muertos.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha determinado este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, debe brindar declaraciones sobre el operativo policial que tenía como objetivo a una de las principales organizaciones criminales del país y que ha dejado más de un centenar de muertos.

Para ello, De Moraes ha programado para el próximo lunes, 3 de noviembre, una audiencia que se celebrará en Río de Janeiro y en la que se discutirá la operación, el nivel de fuerza utilizada, el número de agentes involucrados, el balance oficial de muertos, entre otros detalles, según recoge Agencia Brasil.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "profundamente preocupado por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas" de la ciudad brasileña.

La ONU, preocupada por Brasil Según su portavoz, Stéphane Dujarric, el jefe de Naciones Unidas ha "subrayado que el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales", por lo que ha instado a las autoridades a que inicien una "inmediata" investigación.