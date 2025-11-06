La planta del dinero: fortuna y armonía para tu hogar

La Pilea peperomioides atrae miradas, tiene historia y despierta curiosidad en quienes buscan armonía en el hogar, por eso se ganó el nombre de “ planta del dinero”, ya que se relaciona con la idea de abundancia y bienestar, algo que surge de la forma singular de sus hojas redondas, comparadas con pequeñas monedas.

Una planta de la abundancia Esta planta originaria de China viajó por distintos hogares hasta convertirse en un símbolo de buena fortuna dentro de muchas culturas. Su presencia en la casa no solo resulta estética: se la asocia con equilibrio emocional y una sensación de calma. En algunas prácticas orientales se la ubica en la zona sureste del hogar, relacionada con la riqueza y el orden interno. Esa ubicación se cree favorable para que la energía fluya sin obstáculos, formando un ambiente más agradable.

planta El cuidado de la Pilea es simple. Prefiere estar en espacios con luz brillante, aunque sin sol directo durante largo tiempo, ya que sus hojas pueden quemarse. El riego se realiza cuando la superficie de la tierra se siente seca al tacto. No le gustan los excesos de agua, por lo que conviene elegir una maceta que permita drenar. Un sustrato con perlita o fibra de coco ayuda a mantenerla aireada y con buena salud, evitando que sus raíces se sientan pesadas.