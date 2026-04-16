La planta que todos están sumando en casa: fácil de cuidar y ayuda a limpiar el aire

No todas las plantas logran sobrevivir a la rutina diaria de una casa. Falta de tiempo, olvidos con el riego o espacios con poca luz suelen ser una combinación difícil. Sin embargo, hay una especie que parece ir en contra de esa lógica y gana cada vez más lugar en hogares: el pothos, más conocido como potus.

No es casualidad. En los últimos años, esta planta empezó a aparecer en livings, cocinas y hasta oficinas, no solo por su estética —hojas verdes con vetas claras y caída natural— sino también por algo más práctico: su capacidad de adaptarse casi sin esfuerzo a distintos entornos.

Uno de los principales motivos de su popularidad es su resistencia. El potus tolera bien los cambios de luz, no exige riegos constantes y puede crecer tanto en maceta como en agua. Sí, en agua.

De hecho, muchas personas optan por cultivarlo en frascos de vidrio reciclados , una alternativa simple, económica y bastante decorativa. En esos casos, alcanza con cambiar el agua cada cierto tiempo y controlar que las raíces se mantengan sanas.

Eso sí: aunque es una planta flexible, hay algunas claves básicas. La luz indirecta es su mejor aliada. El sol directo, en cambio, puede dañar sus hojas. Y como ocurre con muchas especies, el exceso de agua —cuando está en tierra— puede jugar en contra.

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Más que decoración: qué pasa con el aire

Durante años, el potus fue señalado como una planta capaz de mejorar la calidad del aire en interiores. Esta idea tiene origen en estudios que analizaron cómo ciertas especies pueden ayudar a filtrar compuestos presentes en ambientes cerrados.

Sin embargo, especialistas actuales aclaran un punto importante: si bien las plantas contribuyen al ambiente, su efecto purificador en una casa común es limitado. Es decir, ayudan, pero no reemplazan la ventilación ni otros hábitos saludables.

Aun así, su presencia genera una sensación de frescura y conexión con lo natural que no es menor, sobre todo en espacios urbanos.

Ideal para empezar (y multiplicar)

Para quienes nunca tuvieron plantas, el potus suele ser la puerta de entrada. No requiere experiencia previa y ofrece resultados visibles en poco tiempo. Crece rápido, responde bien a los cuidados básicos y, además, se puede reproducir con facilidad.

Con un simple corte —un esqueje— colocado en agua, es posible generar una nueva planta en pocas semanas. Esto no solo lo vuelve práctico, sino también económico.

En cuanto al mantenimiento, las recomendaciones son simples: retirar hojas secas, evitar el exceso de humedad y ubicarlo en un lugar con buena luz natural, pero sin exposición directa al sol.

En un contexto donde cada vez más personas buscan sumar verde a sus espacios sin complicarse, el potus aparece como una opción lógica. No es exigente, no ocupa demasiado lugar y ofrece una combinación difícil de igualar: estética, practicidad y bajo mantenimiento. A veces, eso es todo lo que hace falta para que una planta se vuelva imprescindible.