La planta que no se marchita y necesita poca agua

Por qué esta planta sobrevive a todo en tu sala. Es una belleza sin esfuerzo, una especie ideal para interiores oscuros.

Existe una planta que desafía todas las reglas. Si usted busca un ejemplar duradero y prácticamente imposible de estropear, la Zamioculca, o ZZ plant, es la respuesta. Es la opción predilecta para las personas que recién se inician en la jardinería de interior y para aquellas que consideran no tener "mano" para las especies vegetales. Además necesita poca agua.

La planta indestructible ¿Qué hace a la Zamioculca tan excepcionalmente especial en casa? Tolera de forma notable los ambientes con iluminación reducida o indirecta. Sobrevive con una cantidad mínima de agua por su estructura interna. Tiene la gran habilidad de purificar el aire de los espacios cerrados. Crece a un ritmo tranquilo, lo cual asegura su permanencia sin desbordar.

planta2 Esta especie se ve estupenda en cualquier rincón con decoración minimalista. La luz que prefiere es la indirecta, sin ser demasiado exigente. Es fundamental evitar exponerla al sol directo o sus hojas se deteriorarán. Es perfecta para oficinas, dormitorios y salas con iluminación limitada.