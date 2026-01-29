La película argentina basada en un caso real disponible en Netflix

"27 noches" es una película disponible en Netflix que narra la historia real de Martha Hoffman, una mujer mayor internada contra su voluntad.

27 noches es una película argentina que se puede ver en Netflix y es un drama basado en hechos reales. Dirigido por Daniel Hendler, está inspirado en la novela Veintisiete noches de Natalia Zito. La trama sigue a Martha Hoffman, una mujer de 83 años que vive sola y es totalmente autónoma.

El conflicto se presenta cuando sus hijas, preocupadas por su edad, deciden internarla en una clínica psiquiátrica. Ellas creen que su madre sufre demencia. Es por esto que, para evaluar la situación, llega Leandro Casares, un perito judicial que debe determinar si Martha necesita atención médica o si simplemente quiere seguir viviendo libremente. Su decisión será clave para el futuro de la mujer.

El caso que inspiró la película ocurrió en Argentina. Una mujer mayor fue internada contra su voluntad por sus familiares, generando un debate legal y social sobre la autonomía de las personas mayores.

27 NOCHES NETFLIX El elenco incluye a Marilú Marini, Daniel Hendler, Julieta Zylberberg y Carla Peterson. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2025. Luego llegó a Netflix Argentina el 17 de octubre del mismo año. Combina drama y reflexión; invita a pensar sobre la familia, la libertad personal y cómo la sociedad trata a sus adultos mayores.