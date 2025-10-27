La nueva versión de un himno al amor que conquista corazones
Cuatro décadas después, se puede disfrutar de una versión especial de "Cuando amas a alguien", la icónica canción de todas las historias de amor.
César Banana Pueyrredón lanzó Cuando amas a alguien en 1985 en el disco Qué se yo. Es una balada romántica que se volvió muy popular en Argentina. Con esta canción, mostró su estilo simple y directo para hablar del amor. La gente la recuerda porque tiene una melodía suave y una letra que llega al corazón.
El tema habla del amor verdadero, ese que se mantiene con el tiempo y no se fija solo en lo superficial. Muestra cómo es amar de verdad, con respeto, comprensión y entrega. En entrevistas, el cantante contó que se inspiró en experiencias personales y en historias cercanas. Con los años, se volvió un clásico de la música romántica y sigue emocionando a quienes la escuchan.
Ahora, se puede disfrutar en una versión especial grabada con participación del elenco de La Llamada, la obra teatral en la que Pueyrredón interpreta a Dios y comparte escenario con Leti Siciliani , Flor Jazmín Peña, Juli Castro y Mariano Saborido.
De qué trata la obra en la que participa César Banana Pueyrredón
Escrita por los aclamados Javier Ambrossi y Javier Calvo (“Los Javis”, creadores de Paquita Salas, La Veneno y La Mesías), proponen una historia donde la fe, los deseos, las elecciones libres y los cambios al crecer juegan un rol central.
La historia se centra en dos adolescentes: María y Susana, que se encuentran en un campamento religioso al que acuden desde pequeñas. Todo se vuelve extraño cuando comienzan a recibir visitas de Dios, quién se comunica con ellas a través de canciones de Whitney Houston.
La Llamada se mantuvo durante diez años ininterrumpidos en cartel en el Teatro Lara de Madrid, agotando funciones semana tras semana. Fue creciendo y junto al fanatismo del público su impacto fue tal que "los Javis" deciden llevar la pieza de teatro a la pantalla grande, siendo la película más taquillera de los últimos tiempos, con 5 nominaciones a los Goya para las actuales figuras Macarena Garcia, Belén Cuesta y Anna Castillo.
En Argentina, La Llamada se presenta todos los martes a las 20:00 h en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746).