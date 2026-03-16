El ladrillo del futuro: plástico reciclado y casas en tiempo récord

Construyen casas con plástico reciclado en solo cinco días. La vivienda de 6.800 dólares que se arma como un juego de bloques.

Todo empieza con una idea simple. Casas que se arman como un juego de bloques. Un sistema de construcción con plástico reciclado levanta viviendas en solo cinco días. El método reduce costos, acelera obras y da uso a toneladas de residuos. El proyecto nació en Colombia hace más de 10 años.

Casas y ladrillos de plástico La propuesta surge de la empresa Conceptos Plásticos. Quienes están a cargo son Cristina, ingeniera electrónica y Óscar, arquitecto. Ellos decidieron implementar una solución industrial que utilizara plástico reciclado como materia prima esencial. Desde entonces, Conceptos Plásticos se ha convertido en un grupo empresarial con un modelo de negocio de triple impacto (social, ambiental y económico) basado en la circularidad del plástico.

ladrillos 2 Cada ladrillo se fabrica con plástico reciclado. El material llega desde residuos industriales y recolectores urbanos. Ese plástico pasa por un proceso de extrusión donde se derrite. Luego el material fundido entra en moldes que dan forma a los bloques.

El resultado es un ladrillo de unos tres kilos de peso. Esa cifra se acerca al peso de un ladrillo de arcilla común. La diferencia aparece en el sistema de ensamblaje. Las piezas encajan a presión y reducen el tiempo de obra. El montaje funciona como un gran rompecabezas. Los bloques se apilan y se traban entre sí. No exige mezclas pesadas ni largas jornadas de secado. Cuatro personas levantan una vivienda en pocos días.

ladrillos1 Los ladrillos también ofrecen ventajas técnicas. Tienen propiedades termoacústicas que reducen calor y ruido. Incluyen aditivos que frenan la combustión en caso de incendio. Además cumplen normas de resistencia sísmica usadas en Colombia.