La nueva película española de Netflix que ya da que hablar

Netflix prepara nuevos estrenos para maratonear a fin de mes: de qué trata 53 domingos, la nueva película española con grandes actores.

Carmen Machi es una de las protagonistas de la nueva producción española de Netflix. Foto: Netflix

Netflix sigue sumando estrenos en marzo y uno de los que genera más expectativa es 53 domingos, una nueva producción española que mezcla comedia y drama familiar. La película llega el 27 de marzo con una historia que mezcla humor, tensiones familiares y momentos emotivos.

La producción está escrita y dirigida por Cesc Gay, reconocido por trabajos como Truman, Sentimental y Mi amiga Eva. En esta ocasión adapta su propia obra de teatro, llevándola a la pantalla con un elenco de actores muy conocidos del cine y la televisión española. Entre ellos Carmen Machi y Javier Cámara.

De qué trata la película La historia gira en torno a tres hermanos que se reúnen para hablar sobre el futuro de su padre de 86 años, quien comenzó a mostrar comportamientos extraños que preocupan a la familia.

Durante el encuentro surge una pregunta inevitable: qué hacer con él. Entre las opciones aparece la posibilidad de llevarlo a una residencia o que alguno de los hijos lo reciba en su casa. Sin embargo, lo que comienza como una conversación tranquila pronto se transforma en una reunión cargada de discusiones, reproches y viejos conflictos familiares.

A medida que avanza la charla, salen a la luz rencores del pasado y situaciones que complican aún más la decisión. El resultado es una mezcla de humor y tensión que convierte el encuentro en una escena tan caótica como divertida y en una historia que vale la pena maratonear apenas se estrene en la plataforma.