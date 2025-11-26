La miniserie documental de Netflix que atrapa con una historia real argentina

Netflix vuelve sobre uno de los casos policiales más impactantes del país con una miniserie documental que reconstruye el crimen de María Marta García Belsunce.

Hay historias que no envejecen. Pasan los años, cambian los formatos, pero vuelven una y otra vez porque algo en ellas sigue sin cerrar. Carmel: ¿Quién mató a María Marta? es una de esas. Una miniserie de Netflix que no solo repasa un crimen, sino que desnuda una época, una clase social y una forma de mirar la verdad.

Todo comienza en un country de nombre amable, Carmel. Una mujer aparece muerta en la bañera y, durante un tiempo, el relato oficial habla de un accidente doméstico. Pero la realidad y la autopsia revela que María Marta García Belsunce fue asesinada de cinco tiros en la cabeza. A partir de ahí, nada vuelve a ser simple.

Cuando el caso supera al expediente Lejos de funcionar como una reconstrucción fría, la serie se mete en las zonas grises. Familiares, fiscales, periodistas y protagonistas de la causa hablan en primera persona y dejan al descubierto contradicciones, silencios y errores que marcaron una investigación atravesada por el poder, el prejuicio y la exposición mediática.

El foco no está solo en el crimen, sino en todo lo que vino después: las sospechas, los juicios paralelos y una pregunta que nunca dejó de circular, incluso cuando parecía que el caso estaba cerrado.