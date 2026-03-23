La isla del Caribe que deslumbra con arena blanca, playas y un mar de siete colores

Hay lugares que no necesitan demasiado esfuerzo para impresionar. Basta con llegar, bajar de la lancha y mirar alrededor. Eso pasa en Johnny Cay , un pequeño islote del Caribe colombiano que desde hace años se ganó un lugar entre las postales y playas más impactantes de la región.

No tiene la fama global de Maldivas ni el brillo aspiracional de Bora Bora, pero a cambio ofrece algo igual de potente: un paisaje breve, intenso y memorable, con arena blanca, palmeras inclinadas por la brisa y un mar que cambia de tono según la luz, la profundidad y el fondo. En tiempos en los que los viajeros buscan experiencias más cercanas y destinos que mezclen belleza con identidad, este rincón frente a San Andrés aparece como una de las escapadas más tentadoras de Colombia.

Aunque en las fotos suele parecer una isla amplia, Johnny Cay tiene apenas unas cinco hectáreas. Esa escala reducida es parte de su encanto. No hay grandes distancias ni recorridos eternos: en poco tiempo se puede bordear caminando, frenar a sacar fotos, meterse al agua y volver a mirar el horizonte como si fuera la primera vez. El lugar también es conocido como Islote Sucre y forma parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su condición de parque natural regional no es un dato menor, porque explica por qué el uso turístico está regulado y por qué la experiencia allí tiene ciertos límites. No es una isla para instalarse varios días ni para perder la noción del tiempo. Es, más bien, un paréntesis perfecto dentro de un viaje por el Caribe colombiano.

La imagen que lo volvió famoso no necesita mucha explicación: playa clara, vegetación tropical, aguas cristalinas y un entorno que parece cambiar de color a cada paso. Ese efecto visual está directamente ligado al llamado “mar de los siete colores”, una expresión con la que se identifican las aguas de San Andrés. No se trata de una exageración publicitaria. Las variaciones de azul y turquesa se producen por una combinación de factores naturales: la profundidad del agua, los arrecifes de coral, los fondos de arena blanca y la presencia de algas. El resultado es un paisaje vibrante, con tonos que van mutando a lo largo del día y que convierten a la isla en uno de esos lugares donde el ojo no termina de acostumbrarse.

Johnny Cay está ubicado a apenas 1,5 kilómetros al norte de la isla de San Andrés. Esa cercanía hace que sea visible desde la costa y, al mismo tiempo, muy accesible para quienes están de vacaciones en ese destino. La única manera de llegar es por mar, a bordo de lanchas que salen principalmente desde la zona céntrica de San Andrés . El trayecto es corto, de entre 10 y 15 minutos, y suele ser parte de excursiones que también incluyen otros puntos turísticos cercanos, como el Acuario. Muchos viajeros eligen esa modalidad porque permite concentrar varios paisajes en una misma jornada y aprovechar al máximo el día.

Una vez allí, la propuesta gira alrededor del disfrute simple. Caminar descalzo por la orilla, meterse en el agua, descansar bajo las palmeras, probar pescado fresco o quedarse un rato largo mirando cómo cambian los colores del mar. También suele haber cocteles, música y presentaciones de bandas locales en vivo antes de que el parque cierre a media tarde. En medio de ese escenario aparecen otros habitantes característicos del islote: las iguanas, que forman parte del paisaje cotidiano y suman una postal más a una experiencia que tiene algo de celebración caribeña. Johnny Cay no necesita demasiadas actividades organizadas para funcionar. Su mayor atractivo sigue siendo lo elemental: el entorno.

Un destino para pasar unas horas, no para quedarse a dormir

Esa es una de las particularidades más importantes del lugar. Los turistas no pueden hospedarse en el islote. Johnny Cay funciona con horarios de visita y con una capacidad limitada, justamente por su condición de espacio natural protegido. Por lo general, la permanencia en la isla se extiende entre tres y cinco horas antes del regreso a San Andrés. Esa dinámica hace que la experiencia tenga algo de visita concentrada, casi como si el lugar se ofreciera por un rato y luego volviera a cerrarse sobre sí mismo. Quizás ahí radique parte de su encanto: en saber que no está pensado para el turismo sin freno, sino para una estadía breve, intensa y cuidada.

La combinación entre acceso rápido, paisaje impactante y permanencia limitada termina construyendo una fórmula muy efectiva. Johnny Cay aparece como una escapada ideal para quienes viajan a Colombia y quieren asomarse a una de las imágenes más reconocibles del Caribe sin alejarse demasiado ni entrar en una logística compleja. Está lo suficientemente cerca como para resultar simple y lo bastante protegido como para conservar buena parte de su identidad.

En una región que ofrece playas espectaculares, este pequeño banco de arena rodeado de palmeras logró hacerse notar por mérito propio. No por ser el más grande ni el más exclusivo, sino por esa capacidad rara de condensar en pocas horas todo lo que muchos imaginan cuando sueñan con el Caribe: sol, agua transparente, brisa cálida y un paisaje que parece irreal, aunque esté ahí, a solo minutos de San Andrés.