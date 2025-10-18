La inteligencia artificial reveló cuáles son las mejores actividades para reducir el estrés

Según la inteligencia artificial, existen actividades simples para hacer en casa y disminuir los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés.

El ritmo acelerado de la vida moderna puede generar altos niveles de estrés, afectando tanto la salud física como la mental. Ante este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada clave para ofrecer soluciones personalizadas que promueven el bienestar y el equilibrio emocional.

Consultada sobre las mejores actividades para aliviar el estrés, la IA recomienda opciones simples, respaldadas por la ciencia. Entre las más destacadas aparecen la meditación guiada, la respiración consciente y las caminatas al aire libre, todas prácticas que ayudan a reducir la ansiedad y equilibrar el sistema nervioso.

Estrés .jpg Actividades como caminar, meditar o bailar ayudan a equilibrar cuerpo y mente. Foto: Archivo Actividades diarias que ayudan a relajarse La IA también sugiere incorporar hábitos que estimulen la creatividad, como pintar, escribir o escuchar música relajante. Estas actividades permiten desconectar la mente de las preocupaciones cotidianas y fomentar un estado de calma. Además, resalta la importancia del descanso adecuado y del contacto social, ya que dormir bien y compartir momentos con seres queridos ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés.