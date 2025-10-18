Qué pasará después del 26 de octubre, las empresas anticipan sus estrategias

En Argentina, cada etapa electoral abre un escenario de incertidumbre económica que atraviesa a los sectores productivos. La volatilidad del tipo de cambio , la inflación, las importaciones y los costos salariales o logísticos, entre otras, son variables que se mueven al compás del calendario político, y que ponen a prueba la capacidad de las empresas para resguardar costos y rentabilidad.

Para una empresa industrial, agrícola o de servicios, cada producto o insumo depende de un entramado de factores. La actualización casi diaria de esta información se vuelve indispensable para garantizar reposición, preservar márgenes y sostener competitividad .

Si esta información se actualiza solo una vez al mes, es como navegar mirando la brújula esporádicamente. Se corre el riesgo de perder rentabilidad y de resignar posición frente a la competencia. En este contexto es que nos preguntamos ¿cómo llevar la predicción de escenarios a un nuevo nivel? E incluso más ¿cómo convertirlos en una ventaja competitiva?

En este punto, la inteligencia artificial (IA) aparece como un aliado inesperado y disruptivo. Si bien existen modelos tradicionales de predicción efectivos, la IA lleva el forecasting a otro nivel, ya que:

La diferencia radica en el paradigma: el modelo deja de ser determinístico y se vuelve probabilístico, lo que obliga a las empresas a replantear tanto la forma de alimentar sus sistemas con datos claros y relevantes como la interpretación de los resultados.

Competitividad en tiempos de incertidumbre

Tras la pandemia la idea de gestionar riesgos y anticiparse a escenarios posibles dejó de ser un tema exclusivo de países inestables. Hoy, también a nivel global, el análisis estructural de costos futuros es un recurso central para la competitividad, e incluso, en contextos críticos, para la supervivencia.

El análisis estructural de costos futuros es un recurso central para la competitividad. Archivo MDZ.

Justamente, la dinámica de "modo supervivencia", tan habitual en el empresariado argentino, suele priorizar la reacción rápida basada en soluciones que funcionaron anteriormente —muchas veces resuelta en planillas de Excel—, pero esa estrategia pierde efectividad cuando las reglas cambian con velocidad e impacto profundo (a veces cambian los paradigmas).

En Argentina, donde cada elección reconfigura expectativas, la combinación de simulaciones de escenarios con inteligencia artificial abre la posibilidad de tomar decisiones estratégicas con un respaldo basado en evidencia y razonamiento. No elimina la incertidumbre, pero sí brinda un mapa más preciso para transitarla.

* Gabriel Otero, fundador y CEO de Gosys.