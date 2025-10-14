La Expo Empleo BA 2025 vuelve con 1.800 oportunidades de trabajo en La Rural

La segunda edición anual de la Expo Empleo BA , la feria laboral más grande de la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo este jueves de 10 a 18 en La Rural . Con entrada gratuita y previa inscripción online, ofrecerá 1.800 oportunidades de empleo, charlas, talleres y espacios de orientación para jóvenes y vecinos en búsqueda laboral.

La jornada se desarrollará en el Pabellón Azul del predio ferial de Palermo, donde los asistentes podrán vincularse directamente con reclutadores de 85 empresas líderes. Habrá entrevistas en vivo, asesoramiento personalizado, capacitaciones y un espacio de innovación vinculado al futuro del trabajo. El acto inaugural será a las 11, encabezado por el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

El lema de esta segunda edición, “Ciudad Futuro” , busca destacar el vínculo entre tecnología, empleos emergentes y transformación laboral. “Queremos que todos los vecinos y jóvenes sepan que cuentan con políticas activas pensadas para ayudarlos a avanzar y a crecer”, afirmó Tapia, subrayando el objetivo de acercar oportunidades reales a los porteños.

La primera edición del año, realizada en abril, convocó a más de 10 mil personas. En esta ocasión, el Gobierno porteño vuelve a apostar a la intermediación laboral como herramienta de desarrollo. El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la Expo Empleo BA “es mucho más que una feria: es una apuesta al futuro, con tecnología y acompañamiento”.

Charlas sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, sostenibilidad, innovación y cuidado de personas.

Talleres prácticos de armado de CV, entrevistas laborales, habilidades blandas y trabajo en equipo.

Stands empresariales con reclutadores y espacios de networking.

Auditorios temáticos adaptados a jóvenes, empresas y formadores.

El evento contará además con la asistencia del chatbot BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad (11-5050-0147), que brindará recomendaciones personalizadas sobre talleres y ofertas laborales. Cada participante podrá recibir en su celular la agenda más adecuada según su perfil e intereses.

Empresas participantes y logística de la Expo Empleo BA

Entre las 85 empresas confirmadas se encuentran Accenture, Mercado Libre, Adecco, Carrefour, PwC, Manpower, Prosegur, Holcim y Randstad, además de firmas gastronómicas, tecnológicas y de servicios. También participarán organismos públicos y programas de capacitación del Gobierno de la Ciudad.

La organización prevé dos turnos de ingreso —mañana y tarde— para facilitar la asistencia de colegios y optimizar la circulación. El ingreso se realizará mediante código QR, disponible una vez completada la inscripción gratuita en el formulario oficial.