Llega el Día de la Madre: la mejor experiencia de compra está en Mendoza Shopping

Este mes el centro comercial promete atracciones y beneficios bancarios para homenajear a mamá. Además, ruleta y máquina de premios, canjes imperdibles y celebraciones especiales por el Día Mundial de la Pasta y Halloween.

El domingo 19 de octubre, esas mujeres que, con amor, entrega y dedicación, acompañan cada día la vida de sus familias serán homenajeadas en el Día de la Madre. En este contexto, el centro de compras de Guaymallén desembarca con una experiencia de compra diferente y propuestas pensadas para revalorizar ese rol esencial.

Del 9 al 19 de octubre, locales con marcas exclusivas de indumentaria y calzado, accesorios, joyería, tecnología, perfumería, beauty, deco y bazar seducen con las últimas tendencias y sorprenden con beneficios exclusivos y promociones bancarias, un combo ideal para optimizar la compra y agradecerle a mamá.

shopping “El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año, por detrás de Navidad. A pesar de que este octubre se ve atravesado por el contexto electoral, lo que suele generar ciertas variaciones en el comportamiento del consumidor, nuestras expectativas son cautelosas pero optimistas”, resalta Jesica Lois (gerente general del Shopping).

Y agrega: “En cuanto a la afluencia de público, proyectamos un flujo significativo de visitantes durante toda la semana previa, con un pico notable durante el fin de semana anterior a la celebración. En el plano comercial, anticipamos un buen nivel de ventas, impulsado principalmente por la amplitud y variedad de nuestra propuesta para esta ocasión tan especial”.

Desde el Shopping se busca constantemente revalorizar la experiencia de compra, transformándola en un momento de disfrute para toda la familia. En línea con esta visión, Lois destaca: “Nuestro enfoque estratégico siempre apunta a que los clientes tengan una visita positiva, más allá de si concretan una compra o no. Entendemos que el Día de la Madre es una celebración, no sólo una transacción. Por eso, quienes nos visiten podrán disfrutar de promociones especiales, premios y muchas otras propuestas pensadas para agasajar y conectar con nuestras clientas”.