Madres de la pobreza en Santiago del Estero: la historia de Sara

En Villa Lina, Añatuya, Santiago del Estero, Sara (26) enfrenta los desafíos de otras madres más el de la salud de su hijo Emiliano, con Síndrome de Aarskog.

Cuando Sara llegó a Haciendo Camino, Emiliano tenía bajo peso y no podía ser operado de su enfermedad.

Sara vive, además de con su hijo, con su papá, su hermana, su cuñado y su sobrino. Se separó de su pareja cuando estaba embarazada y desde entonces, enfrenta sola los desafíos de tantas madres más los de la salud de Emiliano (2), que nació con Síndrome de Aarskog, lo que le provocó malformaciones en las manos y labio leporino.

Para poder ocuparse de él al 100%, tuvo que dejar de trabajar y hoy no está empleada. Pero su deseo para cuando pase esta etapa de cirugías y tratamientos, es poder retomar un trabajo que la ayude a salir adelante.

Haciendo Camino - La historia de Sara En el espacio de Educación Temprana, en Casa del Centro, Emiliano puede mejorar su motricidad y su lenguaje. Haciendo Camino La lucha de las madres Desde los primeros meses de vida, su hijo requirió cirugías complejas y viajes frecuentes a Santiago Capital y Buenos Aires, porque no había especialistas en Añatuya que pudieran tratarlo. “Fue muy difícil verlo sufrir y no poder hacer nada. Cada operación y cada tratamiento fueron una batalla, pero siempre busqué la manera de que él estuviera bien”, cuenta Sara.

Cuando llegó por primera vez al Centro de Añatuya de Haciendo Camino, Emiliano tenía bajo peso y por ese motivo no pudo ser operado de su enfermedad. Al pasar el tiempo, gracias al acompañamiento profesional de las nutricionistas de la organización, logró recuperarse, alcanzar el peso necesario y realizarse su primera cirugía. Luego comenzó a asistir al espacio de Educación Temprana en Casa del Centro, en donde las estimuladoras trabajan con él y su mamá los aspectos de motricidad fina, gruesa, el lenguaje y el juego, a pesar de las dificultades físicas que presenta Emiliano por el Síndrome, que le impide tener las manos abiertas por completo.

Los sueños de Sara Para Sara, el Centro también se convirtió en un espacio personal, además de un acompañamiento para su hijo. Allí asiste a Talleres de Costura y Manualidades, donde aprende, comparte con otras mamás y recibe contención emocional. “Ser madre me cambió la vida. Hoy lo importante es darle a mi hijo lo que yo no tuve y verlo feliz”, afirma.