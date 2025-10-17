Scott Bessent: "El Tesoro de Estados Unidos trabaja para que Argentina vuelva a ser grande"
El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, confirmó a través de sus redes sociales que intervino en el dólar oficial y el CCL.
A través de sus redes sociales el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a manifestar su apoyo a Argentina y expresó que trabajará para que el país "vuelva ser grande". También, confirmó que volvió a comprar pesos en el mercado cambiario, pero esta vez no solo lo hizo en el segmento oficial sino también en el Contado con Liquidación (CCL) y advirtió cuenta con la "capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar" los mercados.
"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado", comunicó Scott Bessent. Así, confirmó que no solo realizó operatoria en el mercado de spot (oficial) sino también en el mercado financiero, concretamente en el que opera el CCL.
"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande. El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina", agregó Bessent en su mensaje a través de sus redes sociales.
Cuántos dólares vendió Bessent
De acuerdo a la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado, Scott Bessent vendió unos US$ 199 millones el jueves de la semana pasada y US$ 339 millones el miércoles. La city especula que el guarismo implicó ayer cerca de US$ 120 millones.
El Tesoro de EE.UU realizó la operatoria de ayer a través del Citi. En las ruedas del miércoles y el jueves de la semana pasada lo hizo a través del banco Santander.