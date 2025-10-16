Para el Financial Times, Scott Bessent "está arrojando dinero a un incumplidor serial"

El Financial Times se refirió al acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos y señaló que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent “está arrojando dinero a un incumplidor serial”. Además, la editorial del medio británico cuestionó el régimen cambiario.

Sobre Scott Bessent , el Financial Times subrayó que se trata del "socio más reciente de Milei en esta empresa arriesgada”, y que el acuerdo financiero responde a “profundizar la relación con un aliado de importancia sistémica”.

En relación a las declaraciones de Bessent acerca que el esquema de bandas cambiarias “son adecuadas para su propósito” y que el peso “está infravalorado”, el medio británico especializado en finanzas sostuvo que “los inversores que han desechado activos argentinos podrían estar en desacuerdo con ambas proposiciones”.

“La generosidad de Bessent ya ha incurrido en un costo político interno. Está arrojando dinero a un incumplidor serial”, afirmó la editorial del Financial Times.

El artículo cuestionó el régimen de bandas cambiarias. El periódico afirmó que Milei “intenta defender un tipo de cambio fijo que ha contenido la inflación”, pero “al costo de mantener el peso artificialmente fuerte”.

En relación a la utilización que le daría Argentina a la ayuda financiera de EE,UU, el Financial Times advirtió: “Si la locura es repetir la misma acción y esperar un resultado diferente, entonces un pilar central de la política económica de Argentina roza la demencia”.

“El Gobierno sostiene que una devaluación nunca funcionó y que Argentina debe competir reduciendo impuestos y burocracia”, señaló el texto y agregó: “Javier Milei dice que admira el anarcocapitalismo. En este momento, su país necesita menos anarquía y más capitalismo”.