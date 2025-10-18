Se acerca el Buen Fin 2025: estas son las tiendas que participarán

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre en todo México. Participarán grandes empresas como Mercado Libre y Coppel.

El Buen Fin 2025 se extenderá durante cinco días con miles de productos en promoción. Foto: Shutterstock

México se prepara para recibir una nueva edición del Buen Fin 2025, el programa impulsado por la Secretaría de Economía para fomentar el comercio local. Durante varios días de noviembre, los consumidores podrán acceder a ofertas, promociones y descuentos en una amplia variedad de empresas y servicios.

El Buen Fin comenzó en 2010 y, tras su éxito en ediciones anteriores, volverá a realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2025. Durante esos días, los mexicanos encontrarán precios especiales tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico.

shutterstock_1837852510 El programa busca incentivar el consumo y apoyar a los emprendedores nacionales. Foto: Shutterstock Edición XV Buen Fin: empresas que se suman En sintonía con otras jornadas de rebajas como el Black Friday o el Cyber Monday, varias empresas ya confirmaron su participación, entre ellas Mercado Libre, Bodega Aurrerá y Coppel. En el caso de Mercado Libre, se espera una gran cantidad de descuentos en tecnología, muebles, electrodomésticos y productos para el hogar.