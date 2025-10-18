Se acerca el Buen Fin 2025: estas son las tiendas que participarán
El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre en todo México. Participarán grandes empresas como Mercado Libre y Coppel.
México se prepara para recibir una nueva edición del Buen Fin 2025, el programa impulsado por la Secretaría de Economía para fomentar el comercio local. Durante varios días de noviembre, los consumidores podrán acceder a ofertas, promociones y descuentos en una amplia variedad de empresas y servicios.
El Buen Fin comenzó en 2010 y, tras su éxito en ediciones anteriores, volverá a realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2025. Durante esos días, los mexicanos encontrarán precios especiales tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico.
Edición XV Buen Fin: empresas que se suman
En sintonía con otras jornadas de rebajas como el Black Friday o el Cyber Monday, varias empresas ya confirmaron su participación, entre ellas Mercado Libre, Bodega Aurrerá y Coppel. En el caso de Mercado Libre, se espera una gran cantidad de descuentos en tecnología, muebles, electrodomésticos y productos para el hogar.
Además, este año se integrará el sello “Hecho en México”, una iniciativa que busca impulsar el consumo de productos nacionales y brindar mayor visibilidad a los emprendedores locales. Con esta incorporación, el programa no solo se enfoca en el ahorro, sino también en fortalecer la economía interna.