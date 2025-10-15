Seis empresas en pugna por una obra clave de más de $15.000 millones

El Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación dieron un paso importante en la búsqueda de la eficiencia hídrica de Mendoza con la apertura de sobres de la licitación para la modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas, en la zona del Valle de Uco.

Seis empresas y uniones transitorias de empresas (UTE) presentaron sus ofertas para esta obra fundamental, que impactará positivamente en 216 productores y permitirá tecnificar más de 1.139 hectáreas en San Carlos.

Esta obra, considerada clave para la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo de la zona, tiene un presupuesto oficial de $15.500 millones y se financiará con los fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El acto administrativo con la recepción y apertura de ofertas se llevó a cabo este martes en la sede central del Departamento General de Irrigación.

UTE Corporación del Sur SA – Da Fré SA

UTE Tolcon SA – Ceosa

José Cartellone Construcciones Civiles SA

Obras Andinas SA

UTE Sanco – Construcciones San Guillermo SA

UTE Construcciones San José SRL – Stornini SA

Detalles de la modernización de la obra: riego eficaz y flexible

El proyecto tiene como objetivo central contribuir al desarrollo productivo sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando un servicio de abastecimiento de agua de riego gestionado de forma eficaz, equitativa y flexible.

La obra se ubica en la cuenca del río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

La infraestructura incluye:

Un reservorio de regulación de 90.000 m³ como pieza central.

Red presurizada: instalación de una red de tuberías plásticas de aproximadamente 27 km.

Puntos de entrega: 58 hidrantes para riego y sistemas de medición y control de caudales.

Beneficios y objetivos específicos

La modernización se enfoca en tres ejes principales:

Eficiencia hídrica: se busca reducir drásticamente las pérdidas por infiltración y mejorar la eficiencia global del recurso, optimizando su uso en un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

Tecnología y ahorro: se implementará una red de distribución de agua presurizada gravitacionalmente (sin necesidad de energía eléctrica), lo que generará un importante ahorro energético.

Sistema a demanda: se dispondrá de un sistema de distribución de agua con servicio a la demanda, lo que garantiza una gestión del recurso más precisa y justa.

La implementación de esta infraestructura no solo aumentará la garantía del servicio, sino que también fomentará la tecnificación del riego, lo que redundará en un aumento de la productividad y la calidad de los cultivos de San Carlos.