Este platillo es perfecto para desayunos y meriendas. Te contamos qué ingredientes necesitas y el sencillo paso a paso.

La tostada francesa (o french toast) es un clásico delicioso y sencillo de hacer, explicó la inteligencia artificial (IA). Para ella, la clave de este platillo está en el remojo de los ingredientes y la calidad de estos. Gemini, la IA de Google, nos brindó la guía completa para cocinar como expertos este platillo perfecto para desayunos, meriendas y cenas.

Para hacer 4 a 6 rebanadas necesitas 4 o 6 rebanadas de pan brioche, challah o blanco (no tiene que ser fresco), ½ leche o nata (si es entera añade más riqueza), 2 huevos, 1 o 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de extracto de vainilla, ½ cucharadita de canela en polvo y 2 o 3 cucharadas de mantequilla.

Tostadas francesas Foto: Shutterstock La receta de la IA para hacer tostadas francesas. Shutterstock El paso a paso de este platillo Para hacer tostadas francesas tiene que preparar la mezcla donde untarás el pan. En un plato hondo o recipiente profundo, bate los huevos e incorpora la leche/nata, el azúcar, la vainilla y la canela. Mezcla hasta que todo esté bien mezclado y homogéneo. Un consejo de la IA es agregar una pizca de sal para realzar los sabores.

Luego remoja el pan en la mezcla y deja reposar. El tiempo dependerá del pan. Si es uno denso o grueso remoja por unos 15 o 20 segundos por cada lado para que el líquido penetre bien sin deshacerlo. Pero si es un pan fino se recomienda dejarlo solo de 5 a 10 segundos por cada lado. La idea es que el pan esté húmedo y no empapado.

Aprendé esta receta de tostadas francesas versión salada. Foto: Freepik Puedes hacer tus tostadas francesas en casa. Freepik El siguiente paso es calentar una sartén o plancha a fuego medio y derretir una porción de mantequilla. Coloca las rebanadas de pan remojado en la sartén caliente y cocina durante 2 o 4 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes por fuera, y que el centro se sienta cocido.