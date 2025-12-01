El primer móvil de OpenAI está en marcha: sin pantalla y con IA

La colaboración entre el líder de OpenAI y el maestro del diseño augura un cambio tremendo. Su esfuerzo... un aparato sin pantalla.

El Demo Day 2025 de Emerson Collective fue el escenario de una revelación audaz en Silicon Valley. Sam Altman, el líder de OpenAI, junto a Jony Ive, el icónico diseñador del iPhone, anunciaron un plan. Su proyecto busca lanzar, en menos de dos años, un móvil destinado a iniciar la era posterior al teléfono inteligente, un cambio de paradigma con IA y sin pantalla.

Un proyecto con IA y sin pantalla Este aparato busca ser una solución al agotamiento digital provocado por las pantallas. Propone una interacción directa con la inteligencia artificial, eliminando las distracciones visuales. Este enfoque simple busca optimizar la vida diaria.

La alianza entre Altman e Ive comenzó discretamente tiempo atrás, con un acuerdo inicial para explorar nuevas opciones de hardware. Este borrador se concretó este año cuando OpenAI sumó a io Products, la firma de Ive. El diseñador británico asumió la dirección del diseño del primer dispositivo de la compañía. La meta: crear una interfaz nativa para la IA, distinta a los formatos actuales.

Sam Altman-IA - Portada Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió que la inteligencia artificial podría causar graves problemas si no se regula a tiempo. shutterstock Durante la presentación, Altman describió el uso diario del teléfono inteligente como "una caminata por Times Square". Un ambiente saturado de estímulos, notificaciones y ruido constante. Su visión, compartió, es el polo opuesto: un objeto que genere tranquilidad. Busca una conexión más orgánica y fluida con la inteligencia artificial.

logo-OpenAI-ChatGPT-con-dibujo-d Es mentira que ChatGPT dejará de dar información médica. ADSLZone Ive estuvo de acuerdo, explicando que el inicio del proyecto fue conceptual, más que técnico. Se enfocaron en debatir la naturaleza de una herramienta y su comportamiento ideal. Exploraron qué clase de relación humano-tecnología buscan establecer con este nuevo aparato. Es un proceso de diseño enfocado en la interacción pura.