La epidemia silenciosa: por qué los jóvenes sufren ataques al corazón
El estilo de vida que envejece tu corazón 20 años antes de tiempo. Los jóvenes deben dejar de ignorar estos actos.
La edad ya no es un escudo. Por mucho tiempo se pensó que los problemas cardíacos solo afectaban a personas mayores, pero esto cambió. Hoy, profesionales de la salud observan un fenómeno alarmante en hombres jóvenes entre 20 y 35 años. El estilo de vida actual acelera el deterioro de los vasos sanguíneos y provoca ataques al corazón.
Por qué los jóvenes se ven afectados
La causa principal de este cambio es la inflamación. El corazón se resiente por las desveladas, el estrés incesante y el consumo de alimentos procesados. Esto incluye también el alcohol durante el fin de semana y el uso de vapeo o cigarrillos. Esta tensión interna facilita que el colesterol se adhiera a las paredes arteriales.
La inflamación actúa como un imán para las partículas de grasa en la sangre. Las placas se forman sin generar dolor o dar señales de advertencia. El peligro real llega cuando una de estas placas se rompe o bloquea una arteria coronaria. Un infarto se desencadena de manera súbita e inesperada, sin importar la fecha de nacimiento.
Otro gran factor de riesgo surge de los ciclos de excesiva intensidad física y estimulantes. Es común pasar de la inactividad a rutinas agotadoras en el gimnasio, a veces con pre-entrenos fuertes. Si a esto se suman noches sin dormir o ingesta de bebidas alcohólicas, el riesgo se dispara. Estos extremos causan picos de presión y arritmias peligrosas.
Un problema grave es la falsa sensación de inmunidad en la juventud. Los hombres jóvenes tienden a ignorar síntomas que deben considerarse con seriedad. Esto incluye la opresión en el pecho o la fatiga que aparece sin razón. También el dolor que se irradia hacia la mandíbula o el brazo izquierdo. La mitad de los eventos cardíacos en este grupo ocurren por ignorar estas señales.
Qué debes hacer
Para proteger la salud cardíaca, la acción preventiva es indispensable. Realizar un chequeo médico al año, incluyendo un sencillo análisis de sangre, salva vidas. Además, el descanso es vital: dormir entre siete y ocho horas resulta el antiinflamatorio más efectivo. El sueño de buena calidad es fundamental para la recuperación.
Se debe evitar la peligrosa combinación de bebidas energéticas, alcohol y pre-entrenos fuertes. Esta mezcla representa un cóctel explosivo para el sistema cardiovascular. Es fundamental reducir la grasa localizada en el abdomen, conocida como panza inflamatoria. Este tipo de acumulación lipídica es uno de los mayores peligros para la juventud.