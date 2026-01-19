¿La conocés? Esta es la mejor ciudad argentina del mundo que fue elegida para visitar en el 2026

El premio fue otorgado a la ciudad de Buenos Aires por la influyente revista británica Wanderlust. Los detalles.

En los bodegones se pueden comer platos gigantes de la gastronomía argentina como la típica milanesa a la napolitana con papas fritas.

Sin dudas que la ciudad de Buenos Aires alcanzó la cima del turismo internacional. En la edición de los Wanderlust Reader Awards 2025 se consagró con el primer puesto dentro de la categoría ciudades más deseadas superando a importantes metrópolis.

Un premio para Buenos AIres El premio es otorgado por la influyente revista británica Wanderlust. Es el resultado de una votación donde participaron más de 200 mil viajeros. La premiación se realizó en el emblemático escenario de la National Gallery de Londres, consolidando a la "Reina del Plata" como el destino del año.

Sin dudas que lo más sorprendente de este reconocimiento es el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires en la consideración de los turistas. En el 2024 ocupó la sexta posición mientras que este año escaló al primer lugar del ranking marcando un precedente histórico.

Muchos se preguntan qué tiene Buenos Aires para ser la favorita. Según la revista, la clave reside en la tradición y la vanguardia. En el mundo de la gastronomía hay una camada de cocineros jóvenes que están transformando la mesa argentina con propuestas disruptivas.

Tango bailarines buenos aires turismo.jpg El tango es un gran atractivo en la ciudad de Buenos Aires. Analía Melnik/MDZ Mientras que en el plano cultural el renacer de las milongas y los espacios de tango siguen fascinando a los turistas internacionales. Además, hay una oferta de 380 librerías, 287 teatros y 150 museos. La agenda es inagotable en la ciudad de Buenos Aires.