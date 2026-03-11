La ciudad más poblada del mundo se está hundiendo: tiene 40 millones de habitantes y no es Tokio

La capital de Indonesia se hunde por el peso de sus rascacielos, su población numerosa y la crisis climática.

Yakarta es la capital de Indonesia conocida por ser una ciudad que se está hundiendo y, que según algunos estudios, podría estar sumergida por completo gran parte del norte antes del 2050.

Yakarta es la ciudad más poblada del mundo con 42 millones de habitantes registrados en diciembre de 2025, según el informe de Perspectivas de la Urbanización Mundial 2025 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Pero lejos de estar orgullosos con su récord, el gobierno indonesio está preocupado por su hundimiento y planea mover la capital a Nusantara.

shutterstock_yakarta indonesia La ciudad de Indonseia que se hunde. Shutterstock Según un análisis de la revista Wired, Yakarta tiene más habitantes que algunos Estados de la Unión Europea, siendo Alemania, Francia, Italia y España las excepciones. La ciudad de Indonesia tiene más habitantes que todo Canadá (que registra 38 millones), Australia (27 millones) y está cerca de alcanzar a Argentina (46 millones).

¿Por qué se hunde la ciudad? Yakarta guarda una larga historia que permitió la acumulación de tantas personas. Desde la época colonial hasta la actualidad, la capital de Indonesia ha evidenciado una llegada sostenida de migrantes que buscan empleo, lo que moldeó el entorno social y creó fuertes desigualdades urbanas.