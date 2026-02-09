La pitón más grande del mundo apareció en Indonesia y asombró

Hallaron en Indonesia a la pitón más grande jamás medida. El impresionante hallazgo que dio la vuelta al mundo.

Impresiona de verdad. En Indonesia apareció la pitón más grande jamás registrada y el hallazgo dejó sin palabras a científicos y vecinos. El ejemplar fue certificado por Guinness World Records y su tamaño supera cualquier registro previo. Con más de siete metros de largo y casi cien kilos.

La pitón más grande La protagonista es una pitón reticulada hembra llamada Ibu Baron. Alcanzó una longitud exacta de 7,22 metros, según la medición oficial realizada el 18 de enero. Extendida por completo, su cuerpo iguala el ancho de un arco de fútbol reglamentario, un dato que ayuda a imaginar su verdadera dimensión.

El procedimiento de medición fue estricto. Se utilizó una cinta métrica especial y todo el proceso estuvo supervisado por conservacionistas y técnicos. Guinness exige que la medición se haga con el animal en estado natural, sin anestesia, para evitar daños y garantizar un registro seguro.

pitón Ibu Baron también sorprendió por su peso. La balanza marcó 96,5 kilos, utilizando una báscula adaptada para grandes volúmenes, similar a las usadas para pesar sacos de arroz. Esa cifra refuerza la idea de que se trata de uno de los animales salvajes más grandes jamás documentados.

Embed - Una Pitón Bate El Récord Guinness Como La Serpiente Más Larga Del Mundo En Indonesia El rescate y la documentación estuvieron a cargo del conservacionista local Budi Purwanto. Lo acompañaron el guía y manejador de serpientes Diaz Nugraha y el explorador y fotógrafo de naturaleza Radu Frentiu. Los tres actuaron tras recibir reportes sobre una pitón de tamaño inusual a fines de 2025.