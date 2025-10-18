La carne que muchos evitan y resulta ideal para los deportistas

El corte de carne magro que fortalece a los atletas y rompe viejos mitos. Es pura proteína para quienes entrenan a diario.

Entre todas las opciones, la carne de cerdo de capa blanca destaca por su equilibrio nutricional y su aporte en aminoácidos esenciales. Esto la hace una aliada para los deportistas y quienes entrenan a diario que buscan salud y recuperación muscular constante.

Esta carne es alta en proteínas Las proteínas de alto valor biológico son las que contienen todos los aminoácidos esenciales. Estos bloques son la base para reparar fibras musculares después del esfuerzo y promover el crecimiento del tejido. La carne de cerdo de capa blanca es rica en este tipo de proteínas, por lo que se ajusta perfectamente a las necesidades de quienes entrenan a diario.

carne trquinosis cerdo costeletas Una carne rica en proteínas. Télam Además de proteínas, este alimento aporta vitaminas del grupo B, como la B1 y la B12. La primera es necesaria para transformar los nutrientes en energía utilizable, y la segunda favorece la formación de glóbulos rojos. Juntas apoyan el metabolismo energético y mejoran la oxigenación de los músculos, aspectos básicos en la práctica deportiva.