Netflix: una serie con un amor tóxico que te atrapa

Esta serie de Netflix es un dolor de cabeza. La toxicidad de los protagonistas provoca enojo, pero los demás te atrapan.

La serie de Netflix Todas las veces que nos enamoramos posee un toque de romance, drama y comedia de manera caótica. Sus protagonistas, Irene y Julio, arrastran una relación tóxica que va y viene sin cesar. Sin embargo, los personajes secundarios y la banda sonora logran rescatarla del desastre.

Una serie entretenida Julio es presentado como un chico atractivo que se roba todas las miradas, pero bajo esa fachada hay un personaje débil y narcisista. Sus problemas de compromiso y su carácter insoportable convierten la relación en un campo de batalla. Irene, en cambio, aparece atrapada en inseguridades que la mantienen ligada a un amor que nunca termina de funcionar.

netflix La dinámica entre ambos se vuelve repetitiva y agobiante, al punto de que muchas discusiones parecen forzadas. Lo curioso es que esa incomodidad genera adicción, porque siempre queda la intriga de saber si en algún momento lograrán encontrar un final feliz. Es irritante, pero al mismo tiempo te mantiene pegado a la pantalla.

netflix2 Lo que salva a la serie de hundirse en el tedio son los personajes secundarios. Cada uno aporta frescura, humor y carisma, con escenas que logran lo que la pareja principal no consigue: entretener de verdad. Es en esos momentos donde la historia respira, recordando que a veces la riqueza de una trama está en los detalles laterales.