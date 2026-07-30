Una investigación analizó cómo enfrentan los desafíos las personas nacidas entre 1960 y 1980 y encontró una capacidad que sobresale en ese grupo.

Las personas nacidas entre 1960 y 1980 podrían contar con una ventaja a la hora de resolver problemas, según una investigación reciente. El estudio señala que quienes crecieron en ese período desarrollaron una mayor capacidad para adaptarse a los cambios y encontrar soluciones prácticas frente a situaciones complejas.

Esta generación atravesó una etapa de grandes transformaciones. Vivió una infancia y juventud sin internet ni teléfonos inteligentes, pero más tarde incorporó las nuevas tecnologías a su vida cotidiana. Esa experiencia les permitió combinar formas tradicionales de razonamiento con herramientas digitales, sin depender por completo de ellas.

Los especialistas aclaran que el estudio no concluye que una generación sea superior a otra. Más bien señala que cada grupo desarrolla fortalezas de acuerdo con las experiencias que marcaron su crecimiento. En el caso de quienes nacieron entre 1960 y 1980, haber transitado el paso del mundo analógico al digital habría contribuido al desarrollo de determinadas competencias.

La capacidad que distingue a quienes nacieron entre 1960 y 1980, según estudio istockphoto Esta generación tiene una mayor capacidad para resolver problemas La investigación, publicada en The Journals of Gerontology, también destaca que resolver problemas no depende de un único factor. La educación, el entorno, la experiencia laboral y el aprendizaje continuo influyen en esta capacidad a lo largo de la vida. Por eso, los resultados describen una tendencia general y no una característica que se aplique a todas las personas por igual.