Ideal para el fin de semana: el corte sabroso y rápido de asado que recomiendan los expertos

El asado del fin de semana no siempre exige pasar horas frente a la parrilla. Para quienes buscan un corte sabroso y de cocción rápida, los especialistas en carnes pusieron el foco en un clásico argentino que suele quedar relegado frente al vacío o la entraña: el asado banderita.

Una recomendación fue realizada por Victoria Vago, sommelier de carnes y asesora de restaurantes y frigoríficos. La experta señaló que esta variante del costillar combina dos características buscadas por cualquier parrillero: sabor intenso y poco tiempo sobre las brasas. El secreto está en su corte fino, que permite preparar una comida sin afrontar la cocción prolongada que requieren otras piezas.

El asado banderita se obtiene al cortar el costillar de forma transversal en tiras delgadas . Conserva el hueso y la grasa característica de la pieza, pero su menor espesor acelera la cocción. A diferencia de una tira gruesa, que necesita fuego moderado y paciencia para ablandarse, esta versión puede prepararse con mayor intensidad de calor y llegar a la mesa en menos tiempo. La experta la definió como una alternativa que “sale siempre bien” si se respetan algunos cuidados básicos.

Al comprarlo, conviene pedir que las tiras mantengan un grosor uniforme. Si unas piezas son demasiado finas y otras más anchas, será difícil retirarlas al mismo tiempo sin que algunas se sequen. También es importante observar la distribución de la carne alrededor del hueso y conservar parte de la grasa exterior, ya que se derrite con el calor, aporta sabor y protege la superficie durante la cocción. No hace falta sumar marinadas intensas: la sal y unas brasas parejas son suficientes.

Aunque la carne se haga rápido, el fuego necesita planificación. La recomendación de la especialista es comenzar a prepararlo al menos una hora antes de colocar los cortes sobre la parrilla. Las brasas deben estar encendidas de manera uniforme y sin llamas directas, que pueden quemar la grasa exterior antes de que el centro alcance el punto elegido. También aconseja evitar que la carne pase directamente de la heladera al fuego, porque la diferencia de temperatura puede dificultar una cocción pareja.

La sal puede incorporarse antes, durante o después cuando se trabaja con piezas finas. Una vez sobre la parrilla, lo aconsejable es controlar el dorado y evitar movimientos constantes. El grosor, la cantidad de brasas y la altura de la rejilla impiden establecer un tiempo único para todos los casos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina remarca que el punto de cocción influye directamente sobre la percepción de terneza y jugosidad, por lo que el control del calor resulta más importante que seguir el reloj.

Una buena distribución de las brasas permite conseguir una carne dorada por fuera y jugosa por dentro. Shutterstock

El paso final que puede cambiar el resultado

Cuando la carne alcanza el punto deseado, no conviene cortarla de inmediato. Se recomienda dejarla descansar durante unos cinco minutos para reducir la pérdida de líquidos. Después, debe cortarse en sentido contrario a las fibras, una técnica que facilita la masticación y mejora la textura. Este procedimiento también fue utilizado por el IPCVA en sus degustaciones técnicas.

La manipulación segura completa el proceso. El Senasa aconseja mantener la cadena de frío, separar los utensilios destinados a la carne cruda de aquellos utilizados para alimentos listos para consumir y asegurar una cocción interna adecuada, especialmente cuando comen niños pequeños o personas de grupos de riesgo. Con esas precauciones, el asado banderita aparece como una alternativa práctica para el fin de semana: conserva la identidad del costillar, requiere menos espera y permite servir una parrillada sin complicaciones.