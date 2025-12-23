Jardinería low cost: los elixires caseros que salvarán las plantas

Los que saben de jardinería conocen preparaciones caseras que ayudarán a las plantas a estar siempre radiantes.

No hace falta gastar mucho dinero en viveros y en productos químicos cuando se trata de plantas. Con ingredientes caseros y cotidianos los expertos en jardinería señalan que se pueden hacer milagros. Se trata de potentes bioestimulantes para el jardín.

Jardinería La combinación de leche con agua es una solución completa y nutritiva para las plantas. La leche aporta calcio y nitrógeno que son fundamentales para fortalecer la estructura celular. También funciona como fungicida suave.

La otra opción es el azúcar morena cuando recién se trasplanta. Al diluirse en agua se proporciona una fuente de energía rápida para los microorganismos benéficos del suelo. Estimula el enraizamiento y acelera la recuperación.

abono.jpg Jardinería. Abono para las plantas. La tercera opción es la cerveza que funciona como un gran fertilizante natural para las plantas. Nutre el suelo de manera directa mejorando la calidad de la tierra y en algunas especies favorece la floración.

Por último, el vinagre blanco es el remedio contra las hojas amarillas. Su acidez ayuda a equilibrar el pH y tiene propiedades antisépticas. Además, combate la pudrición de la raíz de la planta.